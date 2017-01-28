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Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'dan hızlı tren müjdesi

Kayseri-Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren projesi 4 sene içerisinde bitecek

28 Ocak 2017 Cumartesi, 22:08:58 Güncelleme: 22:10:54 AA

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kayseri-Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren projesine ilişkin, "Bu konuda hızlı bir şekilde adım atıp bu sene inşallah ihalesini yapıp, 4 sene içerisinde de bitirip, Kayseri'nin ve Kayserililerin ve bu ile gelecek misafirlerin hizmetine sunmuş olacağız." dedi.

Arslan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek, Başkan Mustafa Çelik'ten brifing aldı. Arslan ve Özhaseki, daha sonra Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen ve basına kapalı yapılan koordinasyon toplantısına katıldı.

Bakan Arslan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, bakanlıklarının Türkiye'nin birçok yerinde projelerinin bulunduğunu belirtti.

 Kayseri-Ankara-İstanbul yüksek hızlı treninin yapımıyla ilgili bakanlık olarak aldıkları kararları yerelde uygularken paydaşları ile yapılması gerekenleri konuştuklarını belirten Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda hızlı bir şekilde adım atıp, bu sene inşallah ihalesini yapıp, 4 sene içerisinde de bitirip, Kayseri'nin ve Kayserililerin ve bu ile gelecek misafirlerin hizmetine sunmuş olacağız. Bu önemliydi. Yine Kayseri merkezli olmak üzere Yerköy-Ankara istikameti, Sivas istikameti, Ulukışla-Pozantı güney istikametindeki mevcut konvensiyonel hattın iyileştirilmesi, elektrikli hale getirilmesi, sinyalli hale getirilmesiyle ilgili de çok başarılı, örnek bir çalışmamız var. Onu da değerlendirdik. Kayseri'nin, Kayseri sanayisinin denize inmesi adına o güzergahlar çok önemli. O çalışmaları da belli bir noktaya getiriyoruz. Sanayicilerimizin ürünlerini, mamullerini hedef pazara ulaştırırken gerek navlundan gerek taşımacılıktan kaynaklı sıkıntılar var, onların çözümü, limanlarda bu konudaki aksaklıkların giderilmesi ve bu sürecin kolaylaştırılmasıyla ilgili bakanlık olarak bizler veya hükümetin yapması gerekenler varsa bunları konuştuk. Bunların inşallah gereğini yapacağız."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise toplantıda 18 projenin ele alındığını, bunlardan en önemlisinin, Kayseri kamuoyunun çok konuştuğu hava terminalinin büyütülmesi olduğunu söyledi.

 Özhaseki, güzel bir iş birliğinin de bölge hastanesine yapılacak raylı sistemde ortaya çıktığına dikkati çekerek, "Değerli bakanımız gelecek orada raylı sistemi yapacak. Belediyemiz de kavşakları yapıyor. İnşallah herkes üzerine düşeni yapacak.

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