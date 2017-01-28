28 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Sakarya
GÜNDEM

Sakarya'da tüfeği ateş alan genç öldü

Sakarya'da ava giden 18 yaşındaki genç tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti

28 Ocak 2017 Cumartesi, 23:12:54 Güncelleme: 23:14:59 İHA

Sakarya’nın Kocaali ilçesine av için giden 18 yaşındaki genç, tüfeğin yanlışlıkla ateşlenmesi sonucunda hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Karasu ilçesinde ikamet eden 18 yaşındaki İlker İngenç, Kocaali ilçesi Maden deresi civarında bulunan babasının balıkhanesine arkadaşıyla av için gitti.

Ava gittiği sırada tüfeğin yanlışlıkla ateş alması sonucu İlker İngenç vurularak olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ismi öğrenilemeyen İngenç’in arkadaşını gözaltına alırken, İlker İngenç’in cansız bedeninin incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Varis çorabında eroin saklayan şahıs yakalandı
GÜNDEM

Şüpheli hareketleri ele verdi! Varis çorabında...
Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı
GÜNDEM

5 araç birbirine girdi, 8 kişi yaralandı
Sakarya'da havuzdaki kadınların üzerine tavan çöktü
GÜNDEM

Havuzdaki kadınların üzerine tavan çöktü
Sakarya'da Kur'an kursunda dayak
GÜNDEM

Kur'an kursunda dayak

Sakarya'da akraba cinayeti
GÜNDEM

Gözünü kırpmadan 3 kişiyi öldürdü
Sakarya'da terör operasyonu: 9 kişi tutuklandı
GÜNDEM

Sakarya'da terör operasyonu: 9 kişi tutuklandı
İçişleri Bakanı Soylu: Neyin hukukundan bahsediyorsunuz?
GÜNDEM

"NEYİN HUKUKUNDAN BAHSEDİYORSUNUZ?"
Türkiye geneli huzur operasyonu
GÜNDEM

TÜRKİYE GENELİ HUZUR OPERASYONU
Sünnet düğüne silahlı saldırı
GÜNDEM

SÜNNET DÜĞÜNÜNE SİLAHLI SALDIRI
Başbakan Yıldırım'dan 'ay yeni yılı' mesajı
GÜNDEM

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN 'AY YENİ YILI' MESAJI
İstanbul'da 3 ilçede elektrik kesintisi
GÜNDEM

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
İhsan Şener: Bu millet 3-5 kuruşluk bu soytarılara haddini bildirecektir
GÜNDEM

"BU MİLLET 3-5 KURUŞLUK BU SOYTARILARA HADDİNİ BİLDİRECEKTİR"