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Binali Yıldırım
GÜNDEM

Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'na 'kontrollü darbe' yanıtı

Yıldırım, CHP liderinin iddialarına ilişkin "Şu kepazeliğe bak. Millet uçurumun kenarından dönmüş, 15 Temmuz darbe mi, değil mi diye hiç yeri olmayan bir konuyu gündeme getiriyor" dedi

03 Nisan 2017 Pazartesi, 15:04:37 Güncelleme: 16:48:05

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü darbe' iddialarına yanıt verdi. Yıldırım, "Böyle bir iddiayı ortaya koyan bunu ispatla mükelleftir. Bu millet bir bağımsızlık destanı yazdı. 'Efendim 21.00'de darbe mi olur' diyor. Şu kepazeliğe bak. Millet uçurumun kenarından dönmüş, 15 Temmuz darbe mi, değil mi diye hiç yeri olmayan bir konuyu gündeme getiriyor. Ana muhalefet partisinin başkanı sıradan biri değil. Yazıklar olsun. Bazı dost bildiğimiz ülkeler de onu söylüyor. Senin onlardan farkın ne? Bu FETÖ'cü alçakların arkasında durmayı artık bırak" diye konuştu. 

 

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