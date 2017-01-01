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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ey katil Esed, sen bu çocukların ahından nasıl kurtulacaksın" dedi

05 Nisan 2017 Çarşamba, 17:08:35 Güncelleme: 17:22:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye rejiminin İdlib'deki kimyasal katliamına Bursa'daki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada tepki gösterdi. Erdoğan, "O çocukları gördünüz değil mi? Ey katil Esed, sen bunların ahından nasıl kurtulacaksın! Ey buna sessiz kalan dünya, buna sessiz kalan BM! Bunun hesabını nasıl vereceksiniz! Oradan alabildiklerimizi ülkemizde tedaviye alıyoruz ama bu yeterli değil, üzüntülüyüm. Bir baba olarak üzülüyorum, o yavruların durumu ciğerlerimi dağlıyor" diye konuştu.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 3 dakika önce
    reisss
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