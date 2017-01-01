Tuğrul Türkeş: Esed ile ilgili aynı katı tavrımızı muhafaza edeceğiz

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtlıyor. Türkeş, Esed rejiminin kimyasal saldırılarıyla ilgili şu mesajları verdi:

Hakikaten çok vahşice bir şey, savaşın ötesinde kalkışmayı bastırmak denemez, savaş denemez. Kimyasal silah ile sivil insanlar katledildi, 'nokta'. İkincisi, savunmalar da doyurucu değil.

"REJİM YAPTI"

Rejim yapmıştır ve maalesef sivil insanlara karşı yapmıştır. Çocuk ve kadınlar öncelikli olarak maalesef hayatlarını kaybetmiştir. Bu tespiti yapmak lazım.

"TAVRIMIZ DEĞİŞMEZ"

Bizim Suriye'deki Esed rejimiyle ilgili menfi kanaatimiz zaten başından beri vardı. Biz bunu muhafaza ediyoruz. Bu yönetimle Suriye'nin yönetilemeyeceğini çok uzun süredir hem Cumhurbaşkanımız hem Başbakanımız dile getirdi. Biz aynı katı tavrımızı muhafaza edeceğiz diye düşünüyorum.