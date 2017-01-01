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Yalçın Topçu
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'nun konvoyunda kaza : 2 polis yaralı

Konvoya eskortluk yapan polis aracının devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı.

07 Nisan 2017 Cuma, 19:33:46 Güncelleme: 19:37:50 DHA

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'nun aracına eskortluk yapan polis aracı, Çorum'un Alaca ilçesinde devrildi, 2 polis yaralandı.

Kaza, Alaca- Zile karayolu Çopraşık Köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara´dan çeşitli programlara katılmak üzere Tokat'ın Zile İlçesi'ne gitmek için yola çıkan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'nun aracına eskortluk yapan Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polislerin içerisinde bulunduğu polis aracı, konvoyda kontrolden çıktı.

Topçu'nun aracının hemen arkasında bulunan araç, şarampole devrildi. Kazada, polis memurları 40 yaşındaki Sedat Suna ile 45 yaşındaki Memiş Ünal yaralandı.

Yaralı polislerin yardımına, koruma polisleri koştu. Polisler, aracın camlarını kırarark meslektaşlarını çıkardı. Bu sırada Yalçın Topçu da yaralılrın yanına giderek "geçmiş olsun" dedi.

Olay yerine sevk edilen ambulansla yaralı polisler, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan polislerin, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Alaca Belediye Başkanı Muhammet Eyvaz ve Ak Parti İlçe Başkanı Ümit Tokgöz, hastanede yaralı polisleri ziyaret etti.

 

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