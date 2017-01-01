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Kara kuvvetleri iddianamesi
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FETÖ'ye iki kritik iddianame daha!

15 Temmuz darbe girişiminde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki olaylara ilişkin 150 kişi hakkındaki iddianame ile, FETÖ'nün askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin iddianame hazır

10 Nisan 2017 Pazartesi, 11:06:20 Güncelleme: 11:25:21 AA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki olaylara ilişkin aralarında eski Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanı Korgeneral Güvenç ile tuğgeneraller Caha, Boduroğlu, Çağlar, Soyraç, Nuhoğlu ve Tamer'in de bulunduğu 150 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede tüm şüpheliler için "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

ASKERİ YARGIDA FETÖ YAPILANMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün askeri yargıdaki yapılanmasını oluşturdukları gerekçesiyle 33 kişi hakkında iddianame düzenleyerek, mahkemeye gönderdi. İddianamede şüphelilere "anayasal düzeni ihlale teşebbüs", "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "terör faaliyeti kapsamında resmi belgede zincirleme sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlamaları yöneltildi.

 

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