Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Skorsky tipi polis helikopteri kalkışından 10 dakika sonra düştü. 11.40 sıralarında sinyalin kesildiği belirtilen helikopterde 7 polis, 1 hakim, 1 astsubay, 3 personelin olduğu bildirildi.

Düşen helikopterle ilgili yoğun sisin olduğu bölgede arama çalışmaları başlatıldı.

Habertürk TV muhabiri Mahmut Gürer'in edindiği bilgilere göre arama kurtarma çalışmaları kapsamında bölgeye en küçük sinyalleri dahi alabilen 1 adet hava ihbar kontrol uçağı gönderildi. 2 adet Skorsky tipi askeri helikopter de alçak uçuşla bölgede arama faaliyetlerine katılıyor. Yine Diyarbakır'dan kalkan bir keşif uçağı da bölgede çalışmalarını sürdüyor. AFAD ekipleri de arama faaliyetlerine katılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanlığı ve Tunceli Valiliği'nden kaza ile ilgili bilgi alıyor. İçinde bir hakimin de bulunduğu belirtilen helikopterle ilgili Adalet Bakanı Bozdağ da Tunceli Valisi Osman Kaymak'tan bilgi aldı.

TUNCELİ VALİLİĞİ'NİN AÇIKLAMASI

"18 Nisan 2017 günü saat 11.40 sıralarında Pülümür ilçemizden havalanan Skorsky tipi Polis Helikopterinden kalkışından yaklaşık (10) dakika sonra sinyal alımı kesilmiştir.

Söz konusu Helikopterde (7) Polis Memuru (1) hakim, (1) Astsubay ve (3) mürettebat olduğu değerlendirilmektedir.



Helikopterin olumsuz hava şartlarından dolayı düştüğü değerlendirilmekte olup, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilmiş olup gelişmelerden kamuoyuna bilgi verilecektir."

BÖLGEDEKİ HAVA ŞARTLARI ZORLU

Habertürk TV'ye konuşan emekli hava pilotu Erdoğan Karakuş, "O bölgenin doğal şartları oldukça zorlu. Yağışlı ve sisli havalarda helikopterin alçak irtifada uçuşu oldukça zorlu. Helikopterin düşmesine bazen yıldırım, şimşek bile sebep olabilir. İncelenmeden bir şey söylemek zor. İncelenmesi lazım. Yani normal olarak her türlü işlemi yaptıklarını değerlendiriyorum. Bahar aylarında yıldırım şimşek düşmesi de söz konusu olabilir. Onları göz önüne almak lazım. Hava şartlarının kötü olduğu açıkça görülmektedir" dedi.

"BU KOŞULLARDA KAZA OLASILIĞI BÜYÜK"

Habertürk TV'ye konuşan güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, "Hava ve doğa koşullarıyla da mücadele ediliyor. Araziye yapılan uçuşlarda arazinin arızalarından etkilenme oluyor doğal olarak. Burada ekstradan bir şey var hava şartları çok kötü hem sis var hem yağış var, bu koşullar birleşince kaza olması büyük bir olasılık olarak karşımıza çıkıyor. Anladığım kadarıyla bir görev değişimi söz konusu" dedi.

S-70´LERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Amerikan Sikorsky şirketinin imalatı S-70 Black Hawk tipi helikopterler, genel maksat amaçlı kullanılıyor. Uçuş ekibi 2 pilot ve bir teknisyenden oluşan helikopter 18 tam teçhizatlı asker taşıyabiliyor. Tam yüklü 7 bin 375 kilogram ağırlıkla havalanabilen helikopter, 592 kilometre menzilli. Saatte 296 kilometre hıza çıkabilen S-70´ler 5 bin 790 metre yüksekliğe kadar yükselebiliyor.

AYRINTILAR GELİYOR