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GÜNDEM

AK Parti toplantılarında 3 ilçeye alkışlı tebrik

AK Parti’de il başkanları, merkez yürütme kurulu (MYK) ve merkez karar ve yönetim kurulu (MKYK) toplantılarında, referandum sonuçları ele alındı

21 Nisan 2017 Cuma, 09:30:26 Güncelleme: 09:35:11

Edinilen bilgilere göre, toplantılarda Başbakan Binali Yıldırım, Doğu ve Güneydoğu’da çıkan “Evet” oylarının özel bir anlamı olduğunu belirterek, bölgedeki AK Parti teşkilatlarına özel olarak teşekkür etti. 65. Hükümet’in kurulmasının ardından teröre karşı yürütülen operasyonlar ile başlatılan cazibe merkezleri projesi ve yatırımlara değinen Yıldırım, izlenen bu politikaların “Evet” oylarının bölgede beklenenden yüksek çıkmasında etkili olduğunu kaydetti.

YATIRIMLAR DEVAM EDECEK

Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre; Başbakan, hem terörle mücadelenin hem de bölgeye dönük yatırımların devam edeceği mesajını verdi. Önceki gün yapılan toplantılarda; referandumdan çıkan “Evet” oyları, 1 Kasım, 7 Haziran ve 2014’teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde alınan oylar ile kıyaslandı.

EN ÇOK OY ARTIŞI OLAN 10 İL SUNUMU

Yapılan karşılaştırmada, oyların en çok arttığı iller 1 Kasım seçimlerine bakılarak sıralandı. “Oyumuzu En Çok Artırdığımız 10 İl” başlıklı sunumda, Hakkâri, Şırnak, Muş ve Ağrı ilk 4 sırada yer aldı. Bu illeri Bitlis, Kars, Van, Mardin, Siirt ve Osmaniye izledi.

3 İLÇEYE ALKIŞLI TEBRİK

İlçe bazlı değerlendirmede Şanlıurfa’nın Harran ve Akçakale ile Adıyaman’ın Sincik ilçelerinin ilk 3’te yer alması, toplantıya katılanlar tarafından alkışlarla karşılandı. Toplantılarda bir sunum yapan Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, önceki seçimlerde Sincik’in şampiyon olduğunu ancak bu sefer Harran’ın birinciliği ele geçirdiğini söyledi. Ataş, “Evet”e Adıyaman Samsat, Elazığ Palu, Malatya Kale, Muş Hasköy gibi ilçelerden de yüzde 90’ın üzerinde oy çıktığını ifade etti. Bu sonuçlar, alkışlarla karşılandı.

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