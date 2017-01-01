TBMM'de 23 Nisan özel oturumu başladı

TBMM'de 23 Nisan özel oturumu Meclis Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında başladı. Meclis'teki özel oturumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan izleyici olarak yer alıyor.

Özel oturumda TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Genel Kurul'da şu açıklamalarda bulundu:

"Meclisimiz gazi Meclis'tir. Dünyada başka bir parlamento böyle bir ünvana layık görülmemiştir. Bu dönemde Meclisimiz ikinci defa gazilik ünvanını hak etmiştir.

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Türkiye Cumhuriyeti büyük bir medeniyetin varisidir. İnancım odur ki ümidini bizlere bağlayanlara hayal kırıklığı yaratmayız. Nice badireler atlattık. Bir cihan devletinin varisiyiz."

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM:

"Milli iradenin tecelli ettiği TBMM'nin açılışının 97. yıldönümü vesilesiyle hepinizi sevgi ile saygı ile selamlıyorum. Aziz milletimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bütün kalbimle kutluyorum. Bu güzel günün mübarek Miraç gecesine denk gelmesi de bizi ayrıca memnun etmiştir.