ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
mola
GÜNDEM

Muğla'da kazada ölen 24 kişinin mola görüntüleri ortaya çıktı

Muğla'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 24 kişinin, Aydın'ın Çine ilçesindeki bir çay bahçesinde verilen molada son görüntüleri ortaya çıktı

16 Mayıs 2017 Salı, 11:45:18 Güncelleme: 11:56:34 AA

Anneler Günü etkinliği kapsamında 13 Mayıs'ta İzmir'in Buca ilçesinden Marmaris'e hareket eden midibüsteki vatandaşlar, kazadan bir süre önce Çine ilçesindeki bir çay bahçesinde mola verdi. Çoğunluğu kadınların bulunduğu midibüstekilerin mola yerindeki görüntüleri, çay bahçesindeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Güvenlik kamerasındaki görüntülere göre, çay bahçesine Armağan Sertbaş'ın kullandığı kaza yapan 03 FR 747 plakalı midibüs yanaşıyor. Daha sonra midibüsten inen yolcular çay bahçesine geçip buradaki masaları birleştirerek kahvaltı yapıyor. Gezinin organizatörlüğünü yapan Nazlı Ceylan, tüm masaları tek tek dolaşıp yolcularla tokalaşıyor.

Trafik kazasında yaşamını yitiren sürücü Sertbaş da 10 aylık bebeği Nehir'i kucağına alarak bahçede dolaşıyor. Organizatör Nazlı Ceylan da ara ara telefonla görüşüyor.

AYRI YERDE KAHVALTI YAPMIŞLAR

Kazada hayatını kaybeden 17 yaşındaki Melisa Şele ile yaralı kurtulan arkadaşı Simge Sinur'un görüntüleri de güvenlik kameralarında yer alıyor.

Görüntülerde, 2 kız arkadaşın kafileyle aynı yerde kahvaltı yapmayıp yan taraftaki bir iş yerine gittikleri ve burada bir şeyler atıştırdıkları görülüyor. Bir süre burada zaman geçiren Şele ve Sinur'un çay bahçesinde yolculardan birinin fotoğrafını çektikten sonra midibüse yöneldikleri de kamera kayıtlarında bulunuyor.

Yolcuların tek tek otobüslere binmesinin ardından da Ceylan'ın, işletme sahibiyle konuştuğu görülüyor.

Yaklaşık bir saat çay bahçesinde zaman geçiren kafile, daha sonra Marmaris'e gitmek üzere hareket ediyor.



"ÖLÜMLÜ DÜNYA"

Çay bahçesini işleten Faruk Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nazlı Ceylan'ın, daha önce de çeşitli kafilelerle iş yerine geldiğini söyledi.

Kaza günü Marmaris'e hareket etmeden önce kendisine "İnşallah başka sefer yine geleceğiz" dediğini anlatan Alp, şöyle konuştu:

"Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Çok zor bir durum. Yolculardan biri hesap öderken 50 kuruş bozuğunun olmadığını söyledi. Ben de kendisine sorun değil 'Canınız sağ olsun' dedim. Bunun üzerine kendisi 'Olmaz öyle ölümlü dünya, kimsenin hakkı kimsede kalmasın' diyerek bana 50 kuruşu getirip verdi. Allah hepsinin mekanını cennet eylesin. Çok üzgünüm."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Marmaris'teki katliam gibi kazanın kritik ismi konuştu
GÜNDEM

Eşini trafik levhasına takılı buldu! "Saatlerce ...
Muğla'da 24 kişinin can verdiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
GÜNDEM

Muğla'da 24 kişinin can verdiği feci kazanın ...
Muğla'daki kazada ölen Sultan Karadağ kızına kendini siper etmiş
GÜNDEM

Katliam gibi kazada kahreden detay! Ölen annelerden biri. ...
Muğla'daki kazada 11 aylık bebeğin mucize kurtuluşu
GÜNDEM

Muğla'daki kazada mucize kurtuluş! 11 aylık...
Anneler Günü'nde en acı veda
GÜNDEM

Anneler Günü'nde en acı veda

SON DAKİKA! Muğla Marmaris'te tur midibüsü devrildi
GÜNDEM

Anneler Günü için yola çıkan tur midibüsü devrildi: ...
Muğla'da kazada ölen 24 kişinin mola görüntüleri ortaya çıktı
GÜNDEM

SON MOLALARI BÖYLE OLMUŞTU!

Askeri üsse patlayıcı yüklü araçla girme girişiminde yeni gözaltılar
GÜNDEM

ASKERİ ÜSSE PATLAYICI YÜKLÜ ARAÇLA GİRME GİRİŞİMİNDE YENİ GÖZALTILAR
Eski Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz'ün ağabeyi öldürüldü
GÜNDEM

ESKİ ULAŞTIRMA BAKANI ENİS ÖKSÜZ'ÜN AĞABEYİ ÖLDÜRÜLDÜ
Yatak odasına kamera taktı, hırsız komşu kadın çıktı
GÜNDEM

YATAK ODASINA KAMERA TAKTI, GERÇEK ORTAYA ÇIKTI!
Yağmur Atacan'a silahlı saldırıya 8,5 yıl hapis cezası
GÜNDEM

YAĞMUR ATACAN'A SİLAHLI SALDIRI DAVASINDA KARAR ÇIKTI!
İzmir'de tazyikli su, akaryakıt istasyonu çalışanının boğazını deldi
GÜNDEM

KORKUNÇ SON! TAZYİKLİ SU BOĞAZINI DELDİ