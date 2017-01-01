Anneler Günü etkinliği kapsamında 13 Mayıs'ta İzmir'in Buca ilçesinden Marmaris'e hareket eden midibüsteki vatandaşlar, kazadan bir süre önce Çine ilçesindeki bir çay bahçesinde mola verdi. Çoğunluğu kadınların bulunduğu midibüstekilerin mola yerindeki görüntüleri, çay bahçesindeki güvenlik kameralarına yansıdı.



Güvenlik kamerasındaki görüntülere göre, çay bahçesine Armağan Sertbaş'ın kullandığı kaza yapan 03 FR 747 plakalı midibüs yanaşıyor. Daha sonra midibüsten inen yolcular çay bahçesine geçip buradaki masaları birleştirerek kahvaltı yapıyor. Gezinin organizatörlüğünü yapan Nazlı Ceylan, tüm masaları tek tek dolaşıp yolcularla tokalaşıyor.



Trafik kazasında yaşamını yitiren sürücü Sertbaş da 10 aylık bebeği Nehir'i kucağına alarak bahçede dolaşıyor. Organizatör Nazlı Ceylan da ara ara telefonla görüşüyor.

AYRI YERDE KAHVALTI YAPMIŞLAR



Kazada hayatını kaybeden 17 yaşındaki Melisa Şele ile yaralı kurtulan arkadaşı Simge Sinur'un görüntüleri de güvenlik kameralarında yer alıyor.



Görüntülerde, 2 kız arkadaşın kafileyle aynı yerde kahvaltı yapmayıp yan taraftaki bir iş yerine gittikleri ve burada bir şeyler atıştırdıkları görülüyor. Bir süre burada zaman geçiren Şele ve Sinur'un çay bahçesinde yolculardan birinin fotoğrafını çektikten sonra midibüse yöneldikleri de kamera kayıtlarında bulunuyor.



Yolcuların tek tek otobüslere binmesinin ardından da Ceylan'ın, işletme sahibiyle konuştuğu görülüyor.



Yaklaşık bir saat çay bahçesinde zaman geçiren kafile, daha sonra Marmaris'e gitmek üzere hareket ediyor.

Çay bahçesini işleten Faruk Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nazlı Ceylan'ın, daha önce de çeşitli kafilelerle iş yerine geldiğini söyledi.Kaza günü Marmaris'e hareket etmeden önce kendisine "İnşallah başka sefer yine geleceğiz" dediğini anlatan Alp, şöyle konuştu:"Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Çok zor bir durum. Yolculardan biri hesap öderken 50 kuruş bozuğunun olmadığını söyledi. Ben de kendisine sorun değil 'Canınız sağ olsun' dedim. Bunun üzerine kendisi 'Olmaz öyle ölümlü dünya, kimsenin hakkı kimsede kalmasın' diyerek bana 50 kuruşu getirip verdi. Allah hepsinin mekanını cennet eylesin. Çok üzgünüm."