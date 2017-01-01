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Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Amerikalı mevkidaşı James Mattis ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Amerikalı mevkidaşı James Mattis görüşmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beyaz Saray'dan ayrılmasından hemen sonra Beyaz Saray'da gerçekleşti

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 00:58:34 Güncelleme: 01:05:25 AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine eşlik eden Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Amerikalı mevkidaşı James Mattis ile Beyaz Saray'da terör örgütü PKK/PYD ve DEAŞ'la mücadele konularını görüştü.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, Işık ile Mattis arasındaki görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beyaz Saray'dan ayrılmasından hemen sonra yine Beyaz Saray'da gerçekleşti.

Ağırlıklı olarak ABD'nin terör örgütü PKK/PYD'ye desteği ve Suriye'de DEAŞ'la mücadele konularının ayrıntılı şekilde ele alındığı bildirilen görüşmeye iki bakan heyetleriyle katıldı.

Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın açıklamasında, terör örgütü PKK/PYD'ye verilecek her türlü desteğin kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.

Nisan ayında da ABD'ye gelerek Mattis ile Pentagon'da kapsamlı bir görüşme gerçekleştiren Bakan Işık, "İki ülkenin karşı karşıya kaldığı ortak tehditler, iki ülkenin ortak çabasını ve ortak hareket etmesini gerekli kılıyor.” açıklamasını yapmıştı.

 

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