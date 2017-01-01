Manisa'da kadın hırsızlık şüphelisini kadınlar yakaladı

Manisa'nın Turgutlu İlçesi'ndeki bir evi boş sanıp hırsızlık için giren üç kadından biri, o anda evde bulunan kadınlar tarafından yakalandı. Kaçan iki hırsızlık zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı.



DHA'nnı haberine göre, Mustafa Kemal Mahallesi Duygu Sokak üzerinde bulunan Hamit Yiğit'e ait eve, bugün saat 12.00 sıralarında üç kadın girdi. Boş sandıkları eve giren hırsızlık zanlısı üç kadın, evdeki üç kadın tarafından fark edildi. Kadınlardan ikisi, evin çatısına çıkıp diğer binalara atlayarak kaçtı. Odada bulunan ve üstüne kapı kitlenen Z.K. (27) ise yakalandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Z.K.'yı gözaltına aldı. Hırsızlıktan arandığı ortaya çıkan Z.K.'nın, işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.



DAHA ÖNCE DE HIRSIZLIK KURBANI OLMUŞ



Öte yandan Hamit Yiğit'in daha önce de iki kez hırsızlık kurbanı olduğu, ilkinde evine giren hırsızların yaklaşık 20 bin lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarını, ikincisinde ise kapının önündeki motosikletini çaldıkları ortaya çıktı.

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