Genelkurmay çatı davasında 4. gün

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, arasında "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4. günde devam ediyor.

AKAR'IN 'ÜRKÜTÜCÜ' DEDİĞİ ESKİ ALBAY SAVUNMA YAPTI

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın ifadesinde 'ürkütücü' dediği Kurmay Albay Fırat Alakuş savunmasını yaptı.

DHA'nın haberine göre; Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan'da Cezaevi Kampusü içerisindeki duruşma salonunda görülen duruşmanın bugünkü celsesinde Kurmay Albay Fırat Alakuş savunma yaptı. Fırat Alakuş için, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanlığı'nda derdest edildiğinde yaşadıklarını anlattığı ifadesinde, "Bir müddet sonra gidiyoruz deyip beni aldılar. Kapıdan çıktığımda tam taçhizatlı, kafasında çelik miğfer ve silahlı bir şekilde, ürkütücü bir yüz ifadesi ile karşıma çıkan asker şahıs dikkatimi çekti. Sonradan bu kişinin Kurmay Albay Fırat Alakuş olduğunu öğrendim" şeklinde bahsetmişti.

Mahkeme ressamının çizimleri

"BEN VE TİMİM TUZAĞA DÜŞÜRÜLDÜK"

İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Alakuş, "Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı duran bütün terör örgütlerine karşı mücadele ettim. FETÖ ile ne ilgim ne de irtibatım var. Menfur darbe girişimini kim, kimler, ne zaman, ne şekilde planladı bilmiyorum. Darbe teşebbüsünde doğrudan ya da dolaylı bir şekilde icraatım olmadı diye düşünüyorum. Genelkurmay Başkanlığı'nın emniyetini sağlamak için emir komuta içinde görevimi icra ettim. Ben ve timimim darbeciler tarafından tuzağa düşürüldüğüne inanıyorum" dedi.

"GÖREVİ ZEKAİ AKSAKALLI VERDİ"

Sanık Alakuş, kendisine verilen görevin "Alınan bir istihbarat dayalı olarak terör örgütlerinin muhtemel bir eylemeni karşı Genelkurmay Başkanlığı'nın takviye edilmesiydi. Görevi bizzat ÖKK Komutanı Zekai Aksakallı'dan aldım. Görevin detayını ise Albay Ümit Bak'tan öğrenmem söylendi" diye konuştu.

KESKİN NİŞANCILAR HAZIR BEKLETİLDİ

Duruşmanın yapıldığı binanın çevresinde, Ankara Jandarma Komando Tabur Komutanlığı komandoları, infaz koruma memurları, bomba arama köpekleri, TOMA ve zırhlı araçlar ile güvenlik önlemi alındı. Cezaevinin çatısında da keskin nişancılar hazır bekletildi.

KİMLER SAVUNMA YAPTI?

Duruşmada dün, sanıklardan Kara Kuvvetleri Harekat Başkanlığı Teşkilat Şube Müdürlüğünde görevli eski Kurmay Albay Bilal Akyüz, eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı Kuvvet Geliştirme ve Teşkilat Daire Başkanı Tuğgeneral Erhan Caha, eski 28. Mekanize Piyade Tugayı İkinci Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Ertuğrul Terzi savunma yapmıştı.

İlk celsede ise eski YAŞ üyesi Akın Öztürk ile eski Kurmay Albay Ahmet Özçetin ifade vermişti.

Çatı davasının ilk duruşması 16 Haziran'a kadar kesintisiz devam edecek.