Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in görüşmesi Almanya'da gerçekleşti. İki lider Almanya'nın Hamburg kentinde G20 Zirvesi için biraraya geldi. Görüşme basına kapalı yapıldı.



Erdoğan-Merkel görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için geldiği Hamburg'da, ilk olarak Merkel ile bir araya geldi.

Kempinski Atlantik Otel'de gerçekleşen basına kapalı görüşme TSİ 21.36'da başladı.

Görüşmede, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

NELER KONUŞULDU?

İHA'nın haberine göre görüşmenin gündeminde mülteci sorunu, ikili ilişkiler, Deniz Yücel, Türkiye'deki insan hakları ihlali konuları yer aldı.

Yarın gerçekleşecek G20 Liderler Zirvesi için Almanya'nın Hamburg kentine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kempinski Atlantik Otel'de Angela Merkel'i kabul etti.

Görüşmenin gündeminde mülteci sorunu, ikili ilişkiler, Deniz Yücel, Türkiye'deki insan hakları ihlali konuları yer aldı.

Erdoğan, Türk politikacıların Almanya'da konuşma hakkının ellerinden alınmasını eleştirdi.

İki ülkenin dostluğuna zarar vermeyen makul ilişkiler içinde olmak istediklerini belirten Merkel ise Türk-Alman ilişkilerinin iyi olmasını kalpten istediğini ifade etti. Hükümet Sözcüsü Stefan Seibert görüşme talebinin Türkiye'den geldiğini belirtti.

GÖRÜŞMEDEN SONRA ERDOĞAN OTELİNE GEÇTİ

DHA'nın haberine göre; Erdoğan, Merkel ile görüşmesinin ardından, Türk heyetiyle birlikte kalacakları otele geçti.



Erdoğan'ın çıkışı ve oteline gidişi sırasında üst düzeyde güvenlik önlemi alındığı görüldü. Havadan ve nehirden de güvenlik önlemleri alındı. Polis helikopterleri ve nehir botları da, yerdeki polislerin çalışmalarına destek verdi.

ERDOĞAN VE PUTİN İÇİN ÜST DÜZEY ÖNLEM



Açıklama yapan güvenlik görevlileri, Hamburg'da Erdoğan, Putin ve Trump için en üst düzey önlem alındığını belirtti.



Erdoğan, çevresinde çok geniş güvenlik önlemleri alınan otelinde istirahata çekildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in doğduğu şehir olan Hamburg, dünyanın en güçlü 20 ekonomisine sahip ülkelerin liderlerin G20 zirvesinde ağırlamaya hazırlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi önemli liderlerin katılacağı toplantının gündeminin iklim değişikliği, ticaret, göç, terör ve sağlık gibi konular olması bekleniyor.