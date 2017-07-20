Yeni kabinenin açıklanmasının ardından bakanlıklarda devir teslim törenleri gerçekleşiyor. Başbakan Yardımcılığı'na getirilen Fikri Işık, görevi Numan Kurtulmuş'tan devraldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na atanan Jülide Sarıeroğlu ise, görevi Mehmet Müezzinoğlu'ndan devraldı.

KURTULMUŞ-IŞIK ARASINDA DEVİR TESLİM

Fikri Işık'ın konuşmasından satır başları;

"Biz bir kadronun, bir davanın mensuplarıyız. Milletimize gece gündüz hizmet eden bir kadronun mensuplarıyız. Türkiye'nin büyük değişim ve dönüşüm sürecinde bu kadronun içinde yer almak hepimiz için büyük bir onur ve bahtiyarlık.

Kendisi siyasette her zaman örnek aldığımız sevdiğimiz bir büyüğümüz. Bugün benim için bu görevi sayın Numan Kurtulmuş'tan devralmak ayrı bir bahtiyarlık. Bu açıdan bu görevlerin bize verilmesinde, bu görevi tevdi eden sayın Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz."

ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NDA DEVİR TESLİM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na atanan Jülide Sarıeroğlu, görevi Mehmet Müezzinoğlu'ndan devraldı.

Sarıeroğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Önümüzdeki dönemin hayırlarla sürmesini temenni ederek sözlerime başlamak istiyorum. Kapsama alanı çok geniş, 80 milyon vatandaşımızın hem dününü hem bugününü ilgilendiren, insana dokunan bir bakanlığın sorumluluğunu aldığımın bilincinde olduğunu belirtmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza, sayın Başbakanımıza teşekkür etmek istiyorum. Önümüzdeki zorlu dönemde de desteklerini esirgememesini rica ediyorum. Birçok çalışma arkadaşımızı da tanıyorum."

26 SENE SONRA YENİDEN

"26 sene sonra tekrardan bir kadın bakanla bakanlığımız buluşmuş olacak. Bu anlamda da sorumluluğumun çok yüksek olduğunu biliyorum. Bizler siyasette kadınların karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almaları için çok büyük çabalar sarfettik. Rabbim mahçup etmesin. Makamlar mevkiler geçici, bunun bilincinde olan bir insanım."