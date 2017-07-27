Sakarya'nın Hendek İlçesi'nde eroin imalathanesine dönüştürülen bir tavuk çiftliğine dün İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı operasyonda, ele geçirilen yaklaşık 1 ton 400 kilo eroin İstanbul Emniyet Müdürlüğü avlusunda sergilendi.



POLİS, ŞÜPHELİYİ 'ORMAN İŞÇİSİ' KILIĞINDA TAKİP ETTİ



DHA'nın haberine göre, 1998 yılında uyuşturucu ticaretinden 15 yıl ceza aldığı öğrenilen ve yakın zamanda tahliye olan Rıfat B.'yi İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 3 ay boyunca izledi. Polis ekipleri Rıfat B.'nin son günlerde düzenli olarak Bahçelievler'den Sakarya Hendek'te bulunan çiftliğe gitmesi üzerine Rıfat B.'yi orman işçisi kılığında 10 gün boyunca saniye saniye takip etti. İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın yönetiminde operasyon kararı alan polis ekipleri Sakarya Hendek'e gitmek için yola çıkan Rıfat B.'yi Çamlıca gişelerde durdurarak yakaladı.



Polis ekipleri Hendek Lütfiye Mahallesi'ndeki 60 bin civcivin yer aldığı tavuk üretim çiftliğine giden tüm yolları ulaşıma kapatarak operasyona başladı. 'Maya' ve 'Zoro' adlı narkotik dedektör köpeklerinin destek verdiği operasyon kapsamında çiftlikteki binalar arasında tünellerle bağlantı kurulduğu belirlendi. Polis, şüphelilerin tünelleri kullandıktan sonra fark edilmemesi için düzenli olarak beton attığını tespit etti. Tünellere giren polis ekipleri yaptığı aramalarda uyuşturucu imalathanesi ve paketlenmiş 1 ton 400 kilo eroin ele geçirdi.





7 KİŞİ GÖZALTINDA



Operasyon kapsamında Rıfat B., çiftlik sahibi ve çiftlik çalışanlarının da arasında bulunduğu toplam 7 kişi gözaltına alınarak Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.