Dikkat! Marmaris gidiyor

"Fakat buranın detaylı analizini ilk defa, doktora hocam ve ben yapmıştım. 1979'da yayınlandı ve ben o zaman daha 2. sınıftaydım. Amerikan Jeoloji Derneği bülteninde yayınlanmıştı bu. Ondan sonra özellikle Cambridge ekibi ve aralarında bulunan Tuncay Taymaz vardı, orada doktora yaptı. Tuncay'ın doktorası hala en iyi Batı Anadolu ve Ege Denizi için hatta Girit için deprem analizidir. Ondan sonra zaten çok sayıda depremler vs. oldu. Bu işin çatısı 1990'larda çıkmış vaziyetteydi."

"Aslında Libya'ya yakınlaşıyoruz. Son depremler Ege'nin gerilmesini gösteriyor sadece. Ege, Kuzey-Güney geriliyor. Bununla ilgili olarak ilk defa İhsan Çetin 1968'de bir makale yazmıştı. Türkiye'deki aktif faylar ve depremlerle ilgili. Hemen arkasından 1972 senesinde bir makalede fay çözümleri ile Türkiye'nin kuzey-güney gerildiği gösterildi."

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, Ege'de meydana gelen depremlerle ilgili olarak, bölgedeki aktivitenin aslında uzun zamandan beri bilindiğini ve kayıtlara geçen bir durum olduğunu belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

Bodrum'da 21 Temmuz'da meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, deniz suyunda da yükselme meydana gelmiş ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada bunun 13 santimetrelik bir tsunami olduğu belirtilmişti.

"ON MİLYON YIL SONRA LİBYA'NIN ÜZERİNE NASIL GİDİLECEĞİNİ ANLATTIK"

"1999 depremi olunca biz bir harita çizdik Cumhuriyet Bilim Teknik dergisinde. 10 milyon yıl sonra nerede olacak burası. Orada Libya'nın üzerine nasıl gidileceğini anlattık."

Deprem uzmanından Bodrum için rahatlatan açıklama İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Bodrum'daki son depremler, bölgedeki yapıların güvenliği, yeni depremlerin ne kadar tehlikeli olduğu, tsunami endişesi nedeniyle denize girilip girilmeyeceği gibi akıllardaki sorulara ilişkin HABERTURK.COM'a önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte o değerlendirme

"DÜNYANIN EN FAAL DEPREMSEL ALANI"

"Ege Denizi ve çevresi, dolayısıyla Batı Anadolu da, dünyada kıtalar üzerinde depremselliğin en faal olduğu yer. En faal depremsel alan burasıdır. O çok önemli. Türkiye'nin batısındaki bu özellik, 20. yüzyılın başından beri biliniyor. Doğu-batı yapılarını keşfeden kişi Alfred Philippson'dur. Ondan sonra bunlar üzerinde iki ikişinin önemli çalışmaları vardır. İhsan Çetin ve Sırrı Erinç. Erinç'in bu yapılar ve evrimi hakkında 1955'te bir makalesi var. Benim doğduğum sene. İhsan Bey 1968'de ilk defa depremlerle, jeolojik gözlemleri bir araya koymuştur. Bu iki ismin emekleri inanılmaz."

Türkiye'nin batısının hem yükseldiğini hem de güneybatıya doğru "efe hareketi" gibi dönme yaptığını belirten İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"TÜRKİYE'NİN BATISI HEM YÜKSELİYOR HEM DE GÜNEYBATI'YA DOĞRU DÖNME YAPIYOR"

"Türkiye'nin batısı her yıl hem yükseliyor, hem de güneybatıya doğru, efe hareketi gibi dönme yapıyor. Bu dönmenin en fazla olduğu yer ise, Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Kaş'ın bulunduğu bölge."

"HER DEPREMDE ÖTELENME OLUYOR"

"Her depremde ötelenme oluyor. Batıya ve güneybatıya doğru yerine göre değişen, yaklaşık 2-2.5 cm. bir hareket oluyor. Batıya doğru bir kaçış görülüyor ama bu kaçışı yerde yamulma biçiminde görüyoruz. Yani adalar da gidiyor. Sadece biz gitmiyoruz. Bu on milyonlarca yıldır devam eden bir olay. Yeni bir olay değil."

* Ötelenme: Bir cismin, bütün noktalarının eşit, paralel ve yöndeş yollar çizmesiyle beliren hareketi, intikal.