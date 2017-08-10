Muğla'nın Bodrum ilçesinde eğlence kulübünde çıkan kavganın ardından 7 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Yalıkavak Mahallesi'ndeki eğlence kulübünde, işletmenin üç ortağı arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine havaya tabanca ve pompalı tüfekle ateş açıldı.

Kulübün gece saatlerinde kapalı olması nedeniyle müşterilerin bulunmadığı sırada çıkan kavgada ölen ya da yaralanan olmadı.

Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları iddiasıyla 7 kişiyi gözaltına aldı.

Muhabir : Ali Ballı

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