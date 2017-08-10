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Cizre’de zırhlı aracın geçişi sırasında patlama: 4 polis yaralandı

Cizre'de, teröristler tarafından yola tuzaklanan patlayıcının patlatılması sonucunda 4 polis yaralandı. Yaralı polis memurlarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi

10 Ağustos 2017 Perşembe, 14:03:45 Güncelleme: 14:05:37 İHA

Şırnak’ın Cizre ilçesinde teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının, devriye görevi zırhlı aracının geçişi sırasında patlatılması sonucu 4 polis memuru yaralandı.

İHA'nın haberine göre; Olay, Cizre ilçesi Yafes Mahallesi'nde gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, devriye görevi yürüten zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada 4 polis yaralanırken, yolda derin bir çukur oluştu. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Cizre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tüm cadde ve sokakları kapatan polis ise teröristlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, yaralı polis memurlarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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