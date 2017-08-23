İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağmur, Boğaz'da balık tutan vatandaşların yüzünü güldürdü. Sarayburnu'nda sağanak yağış altında balık tutan balıkçılar, denize attıkları oltaları saniyeler içerisinde doldurdu. Balık tutmaya gelen bir vatandaş, küçük oğlunu yağmurdan korumak için şemsiyelerden bir çadır kurarken balık tutkunları sağanak altında renkli görüntüler oluşturdu.

İHA'nın haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, İstanbul dün sabah kuvvetli sağanak yağışın etkili oldu. Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağmur, gün boyunca aralıklarla etkisini göstermeye devam etti. Dün saat 17.00 sıralarında İstanbul semalarını kaplayan kara bulutlarla beraber, sağanak yağış ve sis bir arada görüldü. Sarayburnu'ndan bakıldığında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün neredeyse gözden kaybolduğu görülürken, sağanak yağış ilginç görüntülere sahne oldu. Bu görüntülerden biri de Sarayburnu Sahili'nde balık tutan vatandaşların saniyeler içerisinde oltalarını balıkla doldurmasıyla oluştu.

30 SANİYEDE 10 İSTAVRİT

Sarayburnu'nda balık tutan bir vatandaş, "Balıklar karaya vurmuş bulunmakta. Yağmuru değerlendiriyoruz, çok güzel istavrit var. Şimdi atacağım, dolu dolu gelecek. Boş yok" diyerek, sağanak yağmurun Boğaz'da oluşturduğu balık bereketini anlattı. Balık tutkunu vatandaşın attığı oltayı yaklaşık 30 saniye sonra denizden çıkardığında oltada 10 istavrit bulunduğu görüldü.

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