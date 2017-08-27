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Vatan Şaşmaz Filiz Aker
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Vatan Şaşmaz cinayetinde yeni iddialar

Vatan Şaşmaz'ın Filiz Aker tarafından öldürülmesi ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı

28 Ağustos 2017 Pazartesi, 00:38:26 Güncelleme: 00:48:10

Vatan Şaşmaz'la birçok organizasyonda birlikte çalışan Nedim Delibaş, CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalara bulundu.

Delibaş, "Sanıyorum 2015'ten önce bununla bir gönül birlikteliği vardı. Evlendikten sonra Vatan'ı sürekli rahatsız ediyordu. Bir gün sert bir telefon görüşmesi yaptı. Vatan nedir dedim, 'Ağabey sorma bu kadın benim başımı belaya sokacak' dedi. Bu kadın Vatan'ı rahatsız ediyordu." açıklamasında bulundu.

Sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz ile eski manken Filiz Aker, Beşiktaş'taki otel odasında ölü bulunmuştu. Alınan bilgiye göre, Cihannüma Mahallesi'ndeki lüks bir otelin görevlileri, bir odadan silah sesleri gelmesi üzerine, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, girdikleri odada, sunucu Şaşmaz ile eski manken Filiz Aker'i, silahla vurulmuş olarak bulmuştu.

  • VATAN ŞAŞMAZ
  • filiz aker
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