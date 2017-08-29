Vatan Şaşmaz son yolculuğuna uğurlandı. Şaşmaz için Üsküdar'daki Güzeltepe Birlik Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Vatan Şaşmaz'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şaşmaz'ın 5 aylık hamile eşi Yasemin Şaşmaz ve annesi Safiye Şaşmaz defin sırasında gözyaşlarını tutamadı.

CENAZE TÖRENİNE FİLİZ AKER'İN YEĞENİ DE KATILDI

Vatan Şaşmaz'ı silahla vurarak öldüren eski manken Filiz Aker'in yeğeni Dora Ercan'ın da Şaşmaz'ın cenaze törenine katıldığı görüldü.

Eski manken Filiz Aker'in silahla vurarak öldürdüğü ünlü sunucu Vatan Şaşmaz son yolculuğuna uğurlandı. Şaşmaz'ın Güzeltepe Birlik Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Filiz Aker'in yeğeni Dora Ercan'ın da katıldığı görüldü.

ANNESİ AYAKTA DURAMADI

Vatan Şaşmaz'ın cenazesi için cami avlusu sabah erken saatlerden itibaren doldu. Camiye ilk gelen isimlerden biri, Vatan Şaşmaz'ın acılı annesi Safiye Şaşmaz ayakta duramadı, cami avlusunda bitkin halde bekledi. DHA'nın haberine göre; yakınları görüntü alınmaması için önünde perde oluşturdu.

ACILI EŞ VE ANNE EL ELE

Vatan Şaşmaz'ın hamile olan eşi Yasemin Şaşmaz da camiye geldi. Oldukça bitkin olan Yasemin Şaşmaz'ın kayınvalidesi Safiye Şaşmaz ile el ele tutuşarak töreni beklediği görüldü.

ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİM VE SEVENLERİ GELDİ

Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Ferdi Akarnur, Yusuf Adalı, Metin Uca, Melike Öcalan ve Yaşar Alptekin, Saruhan Ünel ve Tuğba Özay başta olmak üzere çok sayıda ünlü isim ve sevenleri camiye akın etti.

SON SAHNEYİ BİRLİKTE OYNAMIŞLARDI

Vatan Şaşmaz'ın oynadığı dizideki rol arkadaşı ve son sahnede birlikte oynadığı Ferdi Akarnur da erken saatlerden itibaren camideydi. Şaşkınlığını gizleyemeyen Akarnur, "10 yıldır çalışıyoruz. Hiç kimseyi kırmamış bir insan. Ağzından bugüne kadar kötü bir laf duymadık. Bu nasıl bir şey. Aklımız hayalimiz almadı" diye konuştu.

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