Başbakan Binali Yıldırım, polis telsizinden konuşma yaparak tüm emniyet teşkilatının Kurban Bayramını kutladı.

Başbakan Binali Yıldırım, Çamlıca gişelerinde görev yapan trafik polislerine moral ziyaretinde bulundu. Burada polislerle bayramlaşan Başbakan Yıldırım ardından telsizle konuşarak tüm emniyet teşkilatına hitap etti. Başbakan Yıldırım, telsizden tüm polislerin kurban bayramını kutladı.

Başbakan Yıldırım telsiz konuşmasında şunları söyledi:

"Arkadaşlar kurban bayramınız tebrik ediyorum. Sağlıklı sıhhat içerisinde huzur içerisinde bayram geçirmenizi diliyorum.

Şuanda Çamlıca gişelerinde uygulama noktasında arkadaşlarla beraberiz. Bu bayram gününde ailenizden yakınlarınızdan uzakta fedakarca ülkemizin milletimizin huzuru için çalışıyorsunuz. bende başbakanınız olarak bugün sizlerle bu tebrik mesajıyla bütün teşkilata selamlarımı iletiyor hepinizi gönülden tebrik ediyorum. Görevinizde üstün başarılar diliyorum hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kolay gelsin."