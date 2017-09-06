İçişleri Bakanlığı: 4 ildeki operasyonlarda 16 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'nca, ülke genelinde yapılan operasyonlarda bugün Şırnak'ta 5, Ağrı'da 5, Muş'ta biri yaralı 5 ve Mersin'de bir olmak üzere 16 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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