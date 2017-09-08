Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, NTV televizyonunda katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Meral Akşener öncülüğünde kurulacak olan yeni parti konusunda açıklamalarda bulunan Akdağ, "Bir tek tuğla bile koparamazlar. Oy açısından söylüyorum. Türkiye tepeden inme partilerin kuruluşuna birçok kere şahit oldu. Milletin tabanından söz eden bir sesten bahsetmiyoruz burada. Er meydanına çıksınlar bir görelim yani neymiş" diye konuştu.

Akdağ'ın konuşmasından satır başları;

(Arakan'da Müslümanlara yönelik saldırılar) Müslümanlara yönelik zulüm dayanılmaz noktaya geldi. Kamp düzenlenecekse tecrübelerimizi oraya taşımaya hazırız. Bunlar tabii diplomatik görüşmelerle ortaya konulacak.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

Hep birlikte bu mücadeleye sahip çıkmalıyız. Bağımlı olanların büyük bir bölümü önceden sigara içmiş kişileri. Sigara mücadelesinde bu çatı altında çalışma yapacağız. Ailelerde ve gençlerde farkındalık artırılmalı.

İnternet bağımlılığı ya da teknoloji bağımlılığı da çocuklarımızı ciddi şekilde tehdit eden bir konu. Gittikçe artan bir durum. Bu kurul farklı farklı alanlara yoğunlaşarak çalışmalarına devam edecek.

İçişleri Bakanlığımızın 15-65 yaş arası için çalışması olacak. Eylem planımızı yenileyeceğiz. 2018-2023 Eylem Planımızı da hazırlamış olacağız.

KIBRIS GÖRÜŞMELERİ

Ben Kıbrıs'a 2 günlük seyahat yaptım. Önce de 10-15 kişi ile görüştüm. 2 günlük ziyarette de Lefke'ye, Güzelyurt'ta, Gazimağusa'ya gittim. Kuzey Kıbrıs Türk halkı potansiyeli yüksek olan bir kara parçası. İşi çözümsüzlüğe mahkum etmeyi, Rum tarafı kendilerine lehte görüyorlar. Bir taraftan bu diplomatik kararlar, adımlar tespit edilirken öbür taraftan biz KKTC'nin kalkınmasına odaklanmalıyız.

ALMANYA İLE GERGİNLİK

Almanya'nın tutumunu seçimlerden sonra bir daha göreceğiz. Bu tutumun birliğin tutumu olmadığını söylediler. Almanya aslında kendisini Avrupa'nın patronu olarak görüyor. AB, bunun böyle olamayacağın da satır aralarında ifade etmiş oldu. AB bizim için bir hedef olmaya devam ediyor. Biz her ne kadar AB'ye girmeyi arzu ediyorsak AB için de Türkiye böyle bir ülke. Sağduyu galip geldikçe AB'nin, AB içindeki çatlak seslerin yatışacağına inanıyorum.

"BAHÇELİ BAŞKAN YARDIMCISI OLACAK" İDDİALARI

Cevabı MHP vermiş oldu. Celal Adan kendi başına konuşmaz. Burada mesele şu; Biz hep diyalogdan bahsediyoruz. Bunun örneğini de MHP ile referandumda gösterdik. İyi bir diyaloğun ürünüydü bu. Vatandaşlarımız meseleye bu gözle bakacaklar. Sadece her bir partinin adayı için o partiye oy verenlerin tutumu olur diye düşünmek yanlış olur. Farklı bir sisteme giriyoruz biz. AK Parti'nin oyları zaten yüzde 50 civarında. Bunun için "biz ortak bir aday çıkarıyoruz" demeye de gerek kalmayabilir.

YENİ PARTİ

Bir tek tuğla bile koparamazlar. Oy açısından söylüyorum. Türkiye tepeden inme partilerin kuruluşuna birçok kere şahit oldu. Milletin tabanından söz eden bir sesten bahsetmiyoruz burada. Er meydanına çıksınlar bir görelim yani neymiş. Bir toplum mühendisliği ile kurulan ve arkasında da birtakım güçlerin olduğu, FETÖ desteğinin olduğunu başından beri görüyoruz, dolayısıyla bu tutmaz.

AK PARTİ'DEKİ DEĞİŞİM

Biz 15 senedir iktidardayız. Dolayısıyla iktidar partisi olmak çok kolay bir iş değil. Muhalefette istediğini söylemek kolay da, iktidarda büyük bir sorumluluğunuz var. Hizmet etmek, iş yapmak zorundasınız. Bir il müdürümüzü aradım, bana geri dönüp sekreteryam dedi ki; Makamda değilmiş. Anladım bu "makam" lafının belli yerlerde kullanıldığını. Ben kendi bakanlığımda makam kelimesinin kullanılmamasını arzu ettiğimi söyledim.

Nadiren de olsa bu işlere bulaşanlar da oluyor. Bunlara karşı dikkatli olalım ama yenilenmelerin asıl sebebi bu değil. Teşkilatlarımızda gerçekten bir insan çok iyi bir insan olabilir ama zamanını, emeğini vermesi lazım. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı haftada 100 saat çalışıyor. Bizler yakın zamana yakın çalışıyoruz. Herkesin buna uygun olması lazım. Biz gittik, aday arkadaşlarımız kadar canla başla çalıştık. AK Parti davasının memlekete hizmet açısından önemini biliyoruz.

FETÖ SANIKLARINA TEK TİP KIYAFET

Bunun teknik çalışmalarının yapıldığını Adalet Bakanımız ifade ettiler.