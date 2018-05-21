Türkiye'nin güneş gözlüğü ithalatı 5 yılda toplam 628 milyon 748 bin 962 doları buldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgilere göre, 2013-2017 döneminde ithal edilen gözlük adedi 34 milyon 243 bin 93 olarak kayıtlara geçti.
En fazla ithalat yapılan yıl 2015 olarak belirlenirken anılan yılda 135 milyon 323 bin 748 dolarlık dış alım yapıldı. Beş yılda gerçekleştirilen toplam ithalat ise 628 milyon 748 bin 962 dolar oldu.
Plastik camlı gözlükler ilk sırada
Tür bazında değerlendirildiğinde, en fazla ithalatı yapılan gözlükler plastik camdan imal edilenler oldu. Bu tür gözlükler i çin 5 yılda toplam 490 milyon 864 bin 237 dolar ödenirken, plastik camlı gözlüklerin toplam gözlük ithalatı içindeki payı yüzde 78 olarak kaydedildi.
İthalatın yüzde 93'ü Çin ve İtalya'dan
Ülke bazında değerlendirildiğinde ise son 5 yılda Türkiye'nin en fazla ithalat yaptığı ülke Çin olarak tespit edildi. Söz konusu ülkeden anılan dönemde 321 milyon 867 bin 229 dolarlık alım gerçekleştirilirken bu tutar, toplam güneş gözlüğü ithalatının yüzde 51,2'sini oluşturdu.
Çin'in ardından en fazla ithalat yapılan ülke ise İtalya olarak belirlendi. İtalya'dan 5 yılda 261 milyon 177 bin 407 dolarlık güneş gözlüğü satın alınırken, bu tutarın toplam ithalat içindeki payı yüzde 41,5 oldu. Böylece Çin ve İtalya'dan yapılan ithalatın 5 yıldaki toplam payı yüzde 93 olarak hesaplandı.
Merdiven altı imalat uyarısı
Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu Genel Başkanı Turgut Vardi, AA muhabirine, standart dışı üretilmiş ve kaçak güneş gözlüklerinin hem insan sağlığına hem de ülke ekonomisine zarar verdiğini söyledi.
Vardi, "İşportada, cami önlerinde, kahve köşelerinde, spor mağazalarında, marketlerde, alt geçitlerde, garanti belgesiz, UV ışınlarından koruma özelliği bulunmayan güneş gözlükleri halk sağlığı açısından ve ülkemize kayıt dışı sokulması nedeniyle kamu zararı bakımından endişe vericidir." dedi.
Söz konusu ürünlerin göz sağlığına son derece zararlı olduğunu belirten Vardi, ünlü markaların taklitlerinin sahte ve ucuz olmasının yanı sıra satın alan için suç teşkil etmemesi nedeniyle piyasada önemli miktarda kendine yer bulduğunu dile getirdi.
Vardi, çocukların ve gelişme çağındaki gençlerin yaygın olarak kullandığı plastik camlı güneş gözlüklerinin, "çoğunlukla işçilerin gözlerine çapak kaçmasını engelleyen sert plastikten bir ürünmüş" gibi Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğine göre ithal edildiğine dikkati çekti.
Güneş gözlüklerinin ithalat denetimlerinin ilgili yönetmeliğe tabi bir ürün olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adına Ekonomi Bakanlığınca gerçekleştirildiğini vurgulayan Vardi, şunları kaydetti:
"İşin daha ilginç yanı, güneş gözlüklerinin mevzuata göre tehlike sınıfı en düşük olan, az tehlikeli ortamlarda kullanılabilecek Kategori 1 sınıfına girmesidir. Bu bahisle ithalatçının güneş gözlüğü ithal edebilmek için üreticiden veya tedarikçiden almış olduğu beyanı Ekonomi Bakanlığına ibraz etmesi yeterli olmaktadır."
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