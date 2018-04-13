Şampiyonluk yolunda zorlu deplasmanlardan biri olarak görülen akhisar maçı öncesi teknik direktör Şenol Güneş, rakip konusunda oyuncularını sık sık uyarıyor.
Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre; İki haftada evinde 6 puan alan ve bugün Akhisar ile karşılaşacak Siyah-Beyazlılar’da teknik patron Güneş, akhisar karşısında ciddi olunmasını isterken; Süper lig’in ilk yarısında Vodafone park’ta oynanan ve 0-0 biten karşılaşmayı hatırlatıyor. Dün bu maç için sabah son antrenmanı gerçekleştiren kartal’da futbolcular keyifli ve istekli görüntü sergilerken, teknik direktör Şenol Güneş bir an olsun tedbiri elden bırakmıyor.
''İLK MAÇI UNUTMAYIN''
Akhisar maçının kazanılması halinde şampiyonluk yolunda çok daha iddialı bir konuma geleceklerini söyleyen deneyimli teknik adamın “akhisar ile oynadığımız ilk maçı unutmayın nasıl zorlanmıştık ve galip gelemedik. Bu maç da öyle olacak. Çünkü onlar da matematiksel olarak düşme potasına yakın. puan alıp rahatlamak isteyecekler. Göztepe karşısında iyidik ama rahatladıktan sonra kalemizde fırsatlar verdik. Bu maçta oyunun her anında disiplin istiyorum” dediği öğrenildi.
KANATLARI ÇALIŞTIRDI
Quaresma’nın dönmesiyle rahat nefes alan Şenol Güneş, yıldız futbolcunun da oynayacak olmasından dolayı kanat çalışmalarına ağırlık verdi. Rakibin kapanacak oluşunu göz önüne alan Güneş, her iki kanattan da bol bol orta ile topun negredo ile buluşturulmasını istedi. Bu arada cezalıların da dönüşü ile bu kez kadro kurma konusunda sıkıntıya düşen Güneş’in medel’i yine ön liberoda oynatacağı yanında ise büyük ihtimalle atiba’ya görev vereceği belirtildi. Gökhan Gönül’de de herhangi bir sorun bulunmadığı ve ilk 11’de oynama ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.
MANİSA TERS GELİYOR
Beşiktaş, Akhisarspor ile deplasmanda yaptığı maçlarda galip gelmekte oldukça zorlanıyor. Rakibiyle Akhisar’daki yeni stadında ilk kez karşılaşacak Siyah-Beyazlılar, Manisa 19 Mayıs Stadı’ndaki 5 maçtan sadece sonuncusunu kazanabildi. Akhisarspor’un ev sahipliğindeki maçlarda taraflar birer galibiyet aldı, 3 müsabaka da berabere bitti. Akhisarspor’un evindeki 11 golüne, Beşiktaş 10 golle karşılık verdi.
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