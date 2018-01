Sosyal medyada tanıştığı prodüksiyon şirketi sahibi 39 yaşındaki S.A.'ya iş yemeğinin ardından götürdüğü günlük kiralık evde tecavüz ederek, parasını ve cep telefonunu çaldığı iddia edilen tutuklu sanık 36 yaşındaki H.S.'nin yargılandığı davada mütalaa verildi.



DHA'nın haberine göre mütalaada, "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Nitelikli hırsızlık" suçlarından 27 yıla kadar hapsi istenen H.S.'nin kendisini farklı isimlerle varlıklı işadamı olarak tanıtıp yakınlık kurduğu, kadınları bir eve götürüp zorla cinsel ilişkiye girme, menfaat sağlama gibi eylemleri alışkanlık haline getirdiği kaydedildi.



SANIK SUÇLAMALARI REDDETTİ

Bakırköy Adalet Sarayı'nda bulunan 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade veren tutuklu sanık H.S. hakkındaki suçlamaları reddetti. Sanık H.S. "Müşteki S.A. ile internette tanıştık. Sohbet muhabbet ettikten sonra 'Buluşalım alkol içelim' diye yazıştık. Daha doğrusu o teklif etti ve buluştuk. Ancak adımın H.S. olmasına rağmen kendi ismimi 'Sarp Korkut Ağaoğlu' olarak tanıttım. Bunu yapma nedenimin de ismimin 'H' olması nedeniyle beğenilmemesinden dolayıdır. Birlikte Yeşilköy'de bir balık restoranta gittik. Yemek yedik, alkol içtik. Daha sonra oradan çıkınca ben 'Günlük ev tutayım mı?' diye kendisine sordum ve o da 'Tut' dedi. Ben de telefon ettim, Ataköy'de günlük bir ev kiraladım. Ancak kiralayan kişi gidince evde elektriklerin çalışmadığını söyledi, ben de 'Olsun önemli değil' dedim. O gece müşteki ile kendi isteği ile cinsel ilişkiye girdik. Herhangi bir zorlama olmadı ve beraber o gece evde uyuduk. Sabah 06:00-06:30 gibi oradan çıktım ve işimin başına gittim. Ancak iddia edildiği gibi herhangi bir şekilde telefonunu veya parasını almadım. Ben o gece zaten bin 500 TL kadar lokantada hesap ödemiştim, öyle bir şeye de ihtiyacım yoktur" dedi.



"ADLİYEYE GİT ŞİKAYET ET DEDİM"



Sanık H.S. "Daha sonra S.A. beni aradı, 'Seni şikayet ettim' dedi. 'Paramı aldın, telefonumu çaldın, paramı ve telefonumu geri verirsen şikayetimi geri çekerim' dedi. Ben de 'Adliye orada git şikayet et' dedim. 8-9 gün sonra S.A. ile biz tekrar buluştuk ve restorana gittik. Orada bana şikayetini geri alacağını söyledi. Ben kendisine para ve telefonunu almadığımı, bu nedenle verme durumumun olmadığını da orada söylemiştim. Benim hakkımda bu yönde başkaca çok dava yoktur. Sadece 2. ağırda bir davam vardır, orada da bana iftira atılmıştır. Diğer sabıkalarım da mahkemeye gitmediğim için bana para cezası kesilmiştir, onlarla ilgilidir. Ben yaptığım suçlarla ilgili dosyalarda suçları zaten kabul etmişimdir" diye konuştu.



"ŞİKAYETÇİYİM"



Şikayetçi S.A. da sanık ile Facebook üzerinden tanıştığını belirterek şunları söyledi: "Program yapımcılığı yapmaktayım. Prodüksiyon şirketim vardır. Kendisi ile görüşmelerimiz de kendisinin de yapımcı olduğunu, benim dönen bir projem vardı, onun ile ilgili yardımcı olacağını söyledi. İsmini de 'Sarp Korkut Ağaoğlu' olarak söylemişti. At çiftliği olduğunu, şirketlerinin olduğunu söylemişti. Ben de kendisine güvendim, önce bir kafede buluştuk. Bu konuları konuştuk. Daha sonra bir restoranta yemek için gittik. Buranın tanıdığı yer olduğunu söylemişti. Balık restoranta gittiğimizde burada yemek yedik, rakı söylendi. Ancak ben rakıdan içemedim, lavaboya gittim, geri geldikten biraz içtim, ancak kadehim yarım dahi olmamıştı. Kendimi kaybetmeye başladım, o da benim koluma girerek, beni lokantadan çıkardı. Ondan sonra gelişen olayları tam olarak hatırlamıyorum. Sadece bir binaya çıktığımızı hatırlıyorum. Orada bana tecavüz etti. Ben kendimden geçmişim, daha sonra beni bırakıp orada gitmiş. Sürünerek kalktım, sadece cebimde arabanın anahtarları vardı. Çantam ve cep telefonum yoktu, alınmıştı. Çantamın içerisinde 3 bin TL ve yine bozuk paralarım vardı. Ayrıca cep telefonumda sanık tarafından alınmıştı. Sanıktan şikayetçiyim."



SAVCI SANIĞIN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ



Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı Ercan Ateş, sanık H.S.'nin sosyal medya aracılığıyla tanıştığı kadınlara kendisini farklı isimlerle varlıklı işadamı olarak tanıtıp yakınlık kurduğunu belirtti. Sanık H.S.'nin tanıştığı kadınları bir eve götürüp zorla cinsel ilişkiye girme, menfaat sağlama gibi eylemleri alışkanlık haline getirdiği vurgulanan mütalaada, H.S.'nin mağdur S.A. ile de Facebook'tan iletişime geçerek samimi olduğu anlatıldı. Suç tarihi 13 Ağustos 2015'te sanık H.S. ile S.A.'nın akşam yemeğine çıkıp alkol aldıkları, daha sonra mağdur S.A.'nın lavaboya gidip geldikten sonra içtiği alkolün etkisi ile kendisinden geçtiği kaydedilen mütalaada, sanık H.S.'nin mağduru Bakırköy'de günlük kiralık bir eve götürdüğü, burada cinsel saldırıda bulunduğu, mağdur ile gece aynı yerde kaldığı, sabah mağdur uyurken cep telefonu ve parasını çalarak ayrıldığı öne sürüldü. Mütalaada sanık H.S.'nin "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Nitelikli hırsızlık" suçlarından 12 yıldan 27 yıla kadar hapsi istendi. Sanık ve avukatına mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre veren mahkeme heyeti, sanık H.S.'nin tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

