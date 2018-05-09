İstanbul Esenyurt'da geçtiğimiz aralık ayında lüks bir sitenin 5'nci katındaki günlük kiralık daireden düşerek hayatını kaybeden ve intihar ettği öne sürülen 18 yaşındaki Buket Şişek'i hastaneye bıraktıktan sonra kaçan erkek arkadaşı Erhan M., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Olaydan 131 gün sonra gözaltına alınan Erhan M., Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın aktardığı bilgilere göre, Erhan M.'nin 2015'ten beri yaralama, hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurma suçlarından 8 ayrı suçtan arandığı belirlenmişti. Erhan M.'nin Buket'in ölümünden birkaç saat önce bir arkadaşıyla yaptığı tehdit mesajları ortaya çıkmıştı. Erhan M.'nin, Buket'in bir arkadaşına "Bedavadan kızı öldürtmeyin" diyerek tehditte bulunduğu anlaşılmıştı.

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