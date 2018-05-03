Transfer dönemine yaklaşılırken dedikodular artıyor
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CONTI İDDİASI
Portekiz basınından Fenerbahçe hakkında gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Sarı Lacivertli kulübün Arjantin kulübü Atletico Colon'da forma giyen German Conti ile ilgilendiği iddia edildi.
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Portekiz'de yayım yapan A Bola gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre Sarı Kanarya, bu transferde Benfica ile yarışıyor. Haberde Benfica'nın oyuncuya bonuslarla birlikte 5 milyon euro'ya yaklaşan bir teklifte bulunduğu ancak anlaşmanın henüz kaydedilemediği belirtildi.
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Fenerbahçe'nin de transfer listesine aldığı öne sürülen Conti, 23 yaşında ve 5 sezondur Atletico Colon forması giyiyor. Bu sezon takımıyla 23 maçta forma giyen Arjantinli stoper, 2 gol atarken 1 de asist kaydetti.
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NAGATOMO MÜJDESİ
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, yaklaşan seçim öncesi yola Mustafa Cengiz ile devam edeceğini söylerken yönetim listesini de yarın vereceklerini açıkladı. Nagatomo'nun takımdaki geleceğinin sorulması üzerine ise Albayrak, "Nagatomo dediğim zaman birçok arkadaş güldü. 'O mu yıldız?' dediler, işte o Nagatomo, Japon yıldız. Allah'ın izniyle bonservisini alacağız'' cevabını verdi. (Sabah)
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NANI'DEN DÖNÜŞ SİNYALİ
Portekizli yıldız, 2015-16 sezonunda Fenerbahçe forması giydikten sonra Valencia’ya transfer olmuştu. Burada tutunamayan Nani, bu sezon başında ise Lazio’ya kiralandı. Ancak tecrübeli kanat oyuncusu İtalyan ekibinde de göze giremedi. Daha önceki bir röportajında, “Fenerbahçe’yi özlüyorum” diyen Nani, son olarak Instagram’dan İstanbul’da çektirdiği bir fotoğrafını paylaşarak Türkçe, “Günaydın” yazdı.
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GALATASARAY'DA RODRIGUES KARARI
Galatasaray'da Igor Tudor döneminde ligde 15 maçta 1 gol atan ve 3 asist yapan Rodrigues, yeni hocası Fatih Terim ile 15 maçta 5 gol-6 asistle değerini katladı. PAOK'tan 3.5 milyon Euro'ya alınan oyuncu için Avrupa kulüpleri sıraya girdi. Newcastle, Schalke, Lyon ve Celta Vigo uzun süredir Rodrigues'i takip ediyor.
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Beşiktaş maçında çok sayıda scoutın izlediği 27 yaşındaki futbolcu, attığı golle geçer not aldı. Yönetim, nabız yoklayan Avrupa kulüplerine, "Sezon sonu görüşelim" mesajını iletti. UEFA kararına göre Rodrigues'in durumu belli olacak. Aslan, 15 milyon Euro değer biçtiği Rodrigues'ten gelecek para ile yeni takviye yapacak. (Sabah)
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BASTIEN İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
İtalyan basınına göre; Galatasaray, Cheivo’nun orta saha oyuncusu Samuel Bastien’i istiyor. Haberde görüşmelerin olumlu bir şekilde devam ettiği belirtildi. Bu sezon Cheivo forması altında 19 karşılaşmaya çıkan Bastien, 1 gol atarak takımına katkı sağladı.
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22 yaşındaki Belçikalı futbolcunun 2016 yazında Anderlecht’ten transfer olduğu Chievo ile 2019 sezonunun sonuna dek sözleşmesi bulunuyor. Baş mevkii merkez orta saha olan oyuncu, 10 numara ve defansif orta saha pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Cim Bom’un oyuncuyu yuuzun süredir takip ettiği biliniyor. (Akşam)
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BİTMEYEN AŞK GOMEZ
Beşiktaş'ta bu sezon şampiyonluğun mucizelere kalması nedeniyle yönetimin kendi arasında bir durum değerlendimesi yaptığı ortaya çıktı. Bu görüşmede yeni sezonda Mario Gomez için teklif götürülmesi kararlaştırıldı.
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Stuttgart'la 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Mario Gomez bu sezon 15 resmi karşılaşmada 6 gol attı. 32 yaşındaki yıldızın bonservisiyle alınması için gereken fedakarlığın yapılacağı öne sürüldü.
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Beşiktaş Yönetimi lig bitmeden Gomez'in menajeriyle bir görüşme planlıyor. Ardından Stuttgart'a resmi teklif yapılacak. Mario Gomez'in de Beşiktaş'a geri dönmeye artık sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. (Takvim)
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TALISCA DEPREMİ!
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaçırırsa Brezilyalı yıldız Anderson Talisca ile ilgili yapılan tüm planlar bozulacak. Kartal, Portekiz ekibi Benfica’dan satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiraladığı Anderson Talisca için sezon sonunu bekliyor.
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Şampiyonluk umudu artık mucizelere kalan siyah-beyazlı takım ligi ikinci sırada bitirerek, Şampiyonlar Ligi’ne ön eleme turlarını geçerek katılma şansını yakalarsa Talisca’nın bonservisi için girişimde bulunulacak. Aksi halde ise satın alma opsiyonu 21 milyon euro olan Brezilyalı yıldız konusunda resmi bir adım atılmayacak.
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Daha önce bonservisini Benfica’dan alarak daha yüksek bir bedelle Brezilyalı yıldızı satma düşüncesini planları arasında tutan Beşiktaş Yönetimi, UEFA Avrupa Ligi’ne kalınması halinde Talisca defterini tamamen kapatacak. Kulüpten sızan haberlere göre Talisca’nın da önceliğinin Şampiyonlar Ligi olduğu öğrenilirken, yetenekli futbolcunun yeni sezonda Premier Lig’e gitmeyi çok istediği belirlendi.
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Son iki yılda Şenol Güneş ile birlikte büyük çıkış yakalayan Anderson Talisca, Beşiktaş’ın sezon sonundaki durumuna göre hareket edecek. 31 Mayıs’ta opsiyonu biteceği için hem Benfica hem de Beşiktaş ile geleceği adına yakın temasta olan Brezilyalı futbolcunun, Avrupa’da istediği gibi bir takım bulamaması halinde Benfica’ya dönebileceği de iddia edildi.
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Bir yandan Süper Lig’de kalan maçları kazanmanın hesaplarını diğer taraftan da transfer çalışmaları için düğmeye basan siyah-beyazlılar, Talisca’nın ayrılması durumunda 10 numara arayışlarına hız verecek. (Milliyet)
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JANSSEN KALMAK İSTİYOR
F.Bahçe'nin Tottenham'dan kiraladığı Vincent Janssen formunun zirvesindeyken sakatlık kabusuyla sarsılmıştı. Uzun süre sahalardan uzak kalan Hollandalı futbolcu, sarı-lacivertli camianın kendisine gösterdiği yakın ilgiden dolayı memnun. Janssen'in yakın çevresine "Kariyerime F.Bahçe'de devam etmek istiyorum. Sezon sonu Tottenham'dan bu konuda kolaylık yapmasını talep edeceğim" dediği öğrenildi. (Fotomaç)
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KARTAL'IN GOLCÜ PLANI
Cenk Tosun gittikten sonra forvette sıkıntı yaşayan Beşiktaş, gelecek sezonun planlamasını şimdiden yapmaya başladı. Hedefteki isim ise West Ham United forması giyen Chicharito lakaplı Javier Hernandez... Siyah-beyazlılar, sezonu ilk iki içinde tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmaları ya da ön eleme oynamaya hak kazanmaları halinde Meksikalı golcünün transferini gerçekleştirecek.
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Chicharıto, daha önce de Beşiktaş'ın gündemine gelmiş ancak West Ham oyuncuyu bırakmamıştı. Öte yandan ESPN'in haberine göre, West Ham'da mutlu olmayan ve devre arasında gitmesine izin verilmeyen 29 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası'nın ardından İngiliz ekibiyle yollarını ayıracak. (Fotomaç)
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OĞUZHAN İÇİN SON KARAR
Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un durumunun 10 gün içinde kesinlik kazanacağı öğrenildi. Bu sezon gösterdiği kötü performansla dikkat çeken Oğuzhan Özyakup'un sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Bu oyuncuya İngiliz kulüplerinden Newcastle ve Everton talip olurken Beşiktaş Yönetimi bu konuda kararsız.
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Başkan Fikret Orman'ın Oğuzhan'a sıcak bakmadığı ancak kararı yönetime bıraktığı gelen bilgiler arasında. Beşiktaş Yönetimi'nin Oğuzhan'la sözleşme yaparsa yıllık 1 milyon 800 bin Euro'dan yukarı vermeyeceği öğrenildi. (Fotomaç)
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YOUNG'TA SONA DOĞRU
Gelecek sezon kadrosunu yenilemek isteyen ve çalışmalarına başlayan Sarı-Lacivertli yönetim, geçtiğimiz günlerde Manchester United forması giyen 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ashley Young ile temas kurmuştu. Fenerbahçe, menajerler vasıtasıyla ilk teklifini de yaptı. İngiltere'de yapılan görüşmede sezon sonu Manchester United'dan gönderilecek Ashley Young, Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktı.
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Bu gelişme üzerine yönetim temaslarını daha da hızlandırdı. Young sezon sonunda takımdan gönderileceği için F.Bahçe bu futbolcuya bonservis bedeli ödemeyecek Normalde Young'un sözleşmesi 2019'da bitiyor. F.Bahçe, FFP için de bonservis ödemek istemiyor. Manchester United macerası sezon sonu sona erecek Young ile anlaşmaya yakın olan Fenerbahçe, yıldız isimle son bir kez daha masaya oturacak. Bu görüşmede sözleşmenin detayları görüşülecek. (Takvim)
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CHIELLINI GİRİŞİMİ
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadroyla mücadele etmeyi hedefleyen Galatasaray, Juventus'un stoperi Chiellini'ye göz dikti. 13 yıldır formasını giydiği İtalyan ekibiyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki savunmacı için temaslara başlayan Galatasaray Yönetimi'nin tüm şartları zorladığı belirtildi.
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Cimbom'un İtalyan yıldıza geri çeviremeyeceği bir teklif yapmaya hazırlandığı da ileri sürüldü. Terim'in ısrarcı olduğu Chiellini için Çin ekiplerinin takipte olduğu öğrenildi. Juventus'la sona erecek sözleşmesini henüz uzatmayan 33 yaşındaki stopere Çin temsilcilerinden yüksek teklifler geldiği belirtiliyor. Ancak yıldız futbolcunun bu tekliflere sıcak bakmadığı da kaydediliyor. (Fotomaç)
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JOSEF'LE YENİ SÖZLEŞME
Fenerbahçe'yi bu sezon orta sahada ayakta tutan isimlerden olan Josef de Souza'nın kontratında sona yaklaşıldı. Brezilyalı futbolcunun, sarı-lacivertliler ile kontratı önümüzdeki sezon bitiyor. Yönetim, taraftarın sevdiği, forması için canını dişine takan 29 yaşındaki futbolcuya yeni sözleşme önerecek. En az 3 yılı kapsayacak kontratta Josef'in alacağı para da 2.2 milyon euro'ya yükseltilecek. Devre arasında "F.Bahçe'de kalmak istiyorum" demişti. (Fotomaç)
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TALISCA İÇİN YENİ İDDİA
Zaman zaman Avrupa'nın dev kulüplerinin gündemine gelen Anderson Talisca için İngiliz basınından bir iddia daha ortaya atıldı. Birmingham Mail gazetesi, sambacının gelecek sezon Wolverhampton'a gelebileceğini duyurdu.
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Championship'te şampiyon olup Premier Lig'e yükselen Wolverhampton'un golcü oyuncu için temaslara bile başladığını ileri süren gazete, "Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybetti. Talisca Avrupa Ligi'nde oynamaktansa Premier Lig'de Wolverhampton'ı tercih edebilir" ifadelerini kullandı. Şampiyonlar Ligi şansı zora giren Beşiktaş'ta Talisca'nın ayrılacağı artık daha yüksek sesle konuşuluyor.
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DEMBA BA ADIM ADIM KARTAL'A...
Cenk Tosun'un gidişinden sonra hücum hattı eleştiri oklarının hedefi olan ve son dönemde Alvaro Negredo ile Vagner Love'a sezon sonu neşter vurulacağı belirtilen Beşiktaş'ta Demba Ba ismi gittikçe netlik kazanıyor. Ligdeki son maçta Göztepeli taraftarların tepki gösterdiği 32 yaşındaki golcünün sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmayı talep eden yönetime henüz olumlu cevap vermemesi siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.
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Beşiktaş idarecilerin de Senegalli forvet ile sezon sonu oyuncu masaya oturup 1+1 yıllık sözleşme talep edeceği gelen haberler arasında. Yönetimin ayrıca Ba haricinde Larin'i de takımda tutarak kiralama yoluyla eksta bir üçüncü forvet alabileceği dile getirildi. (Fotomaç)
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GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ TRANSFERDE KARŞI KARŞIYA
Brezilya Ligi takımlarından Flamengo'nun 20 yaşındaki orta sahası Lucas Paqueta, gösterdiği performansla dikkat çekerken Galatasaray ve Beşiktaş'ı transfer karşı karşıya getirdi.
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Brezilya ve İtalya basını Galatasaray ve Beşiktaş'ın genç yıldız ile ilgilendiğini iddia etti. Brezilya basını, orta sahada oyun kurucu olarak görev alan ve 10 numara pozisyonunda oynayan Lucas Paqueta ile Galatasaray'ın ilgilendiğini belirtti. Galatasaray'ın geçen sene de Paqueta ile ilgilendiği ancak transferin gerçekleşmediği hatırlatıldı.
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Galatasaray'ın Paqueta ile tekrar girişimlere başlayacağı belirtilirken ancak bu kez devreye Juventus'un girdiği kaydedildi. İtalyan devinin yanı sıra Atletico Madrid ve Sevilla'nın da genç futbolcuyu yakından takip ettiği açıklandı.
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İtalya basını ise bir başka iddia ortaya attı. Corierro dello Sport'un haberine göre Beşiktaş, sezon sonu Anderson Talisca'nın takımdan ayrılması halinde o pozisyona Lucas Paqueta'yı transfer etmek istiyor. Flamengo ile sözleşmesi 2020 yılında bitecek olan genç yetenek ile Beşiktaş'ın ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi.
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INTER SERDAR'LA İLGİLENİYOR
Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, İtalyan basınına röportaj verdi. İsmi Çizme ekipleriyle anılan G.Saray'ın yıldız stoperi için konuşan Canatar, "İnter gibi takımların Serdar'la ilgilenmesi gurur verici" dedi.
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OZAN GÜN SAYIYOR
F.Bahçe'de affedildikten sonra kulübeden bile çıkamayan Ozan Tufan, ayrılık için gün sayıyor. Sarı- lacivertli formayla en son 13 Aralık'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor'a karşı oynayan 23 yaşındaki milli orta sahanın, sezon sonunda kesin olarak ayrılacağı bildirildi. 2020'ye kadar kontratı bulunan Ozan'ın İspanyol kulüpleriyle temasta olduğu öğrenildi. (Takvim)
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FENERBAHÇE'YE BREZİLYALI STOPER
Fenerbahçe'nin gündemine gelen Brezilyalı stoper Gleison Bremer, Haziran ayına kadar Sarı-Lacivertli kulüpten süre istedi. Brezilya ekibi Atletico MG'nin 21 yaşındaki stoperi Bremer, "İtalya'dan ve Türkiye'denönemli transfer teklifleri var. Ama acelem yok. Haziran ayına kadar kararımı vereceğim" dedi.
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