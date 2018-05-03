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Son iki yılda Şenol Güneş ile birlikte büyük çıkış yakalayan Anderson Talisca, Beşiktaş’ın sezon sonundaki durumuna göre hareket edecek. 31 Mayıs’ta opsiyonu biteceği için hem Benfica hem de Beşiktaş ile geleceği adına yakın temasta olan Brezilyalı futbolcunun, Avrupa’da istediği gibi bir takım bulamaması halinde Benfica’ya dönebileceği de iddia edildi.