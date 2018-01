11 | 40

ÇALIMBAY'IN ONAYI BEKLENİYOR

Trabzonspor gözünü İtalya ekibi Napoli'ye çevirmiş durumda. Marsilya'dan Doria konusunda kiralama formülünün devreye sokan Karadeniz ekibinin fazla forma şansı bulamayan Vlad Chiriches için de hamle yaptığı biliniyor. Bu konuda an be an sıcak gelişmeler yaşanıyor. 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Chiriches için önce İtalya kulübünden görüşme izni alındı ve 28 yaşındaki Rumen savunmacı ile masaya oturuldu.