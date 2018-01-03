2015/2016 sezonunun devre arasında geldiği Beşiktaş'ta gösterdiği performansla futbol kamuoyunun takdirini kazanan Marcelo Guedes'le ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.
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El Mundo Deportivo gazetesi, Beşiktaş'ta 1,5 yıl oynadıktan sonra 7 milyon euroluk bonservis bedeliyle Fransız takımı Olympique Lyon'un yolunu tutan Brezilyalı stoperin Barcelona'nın radarına girdiğini yazdı.
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Kulübe yakınlığıyla bilinen gazete, haberde Katalan devinin stoper arayışında olduğu ve 30 yaşındaki Marcelo için nabız yokladığını belirtti.
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Barcelona'nın stoper mevkiindeki en önemli oyuncularından biri olan Samuel Umtiti'nin hali hazırda sakat olmasının bu transferin önünü açabileceği tahmin ediliyor. (Fanatik)
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BAŞAKŞEHİR'DEN 4 BÜYÜKLERE ÇALIM
Son iki sezonun ilk yarısını zirvede bitiren, şampiyonluğun ciddi adaylarından biri haline gelen Başakşehir’den dev hamle... İsmi uzun süre 4 büyüklerle anılan Adebayor ve Clichy gibi dünyaca ünlü yıldızları devlerin elinden kapan Turuncu-Lacivertliler, bu kez iç piyasada büyük bir çalıma hazırlanıyor.
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Hedefteki isim transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Emre Akbaba. Aytemiz Alanyaspor’da bu sezon 5 gol, 6 asistlik müthiş bir performans sergileyen, milli takıma kadar yükselen 25 yaşındaki futbolcuya şu ana kadar yapılan tek resmi teklifin Medipol Başakşehir’den olduğu ortaya çıktı.
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Abdullah Avcı’nın birkaç sezondur çok yakından takip ettiği Emre için Başakşehir yönetiminin kapıyı 3 milyon Euro’dan açtığı öğrenildi. Aytemiz Alanyaspor’un ise başarılı oyuncuyu 5 milyon Euro’nun altına satmayı kesinlikle düşünmediği gelen haberler arasında. Başakşehir’in bu transferi bitirmek adına şartları zorlayacağı ifade edildi. (Fanatik)
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SCHÜRRLE DENEMESİ
Schürrle, 2016'da 30 milyon euro karşılığı Wolfsburg'tan transfer olduğu Dortmund'da istediği süreleri bir türlü alamıyor ve ayrılmak istiyor. Bu sezon sadece 4 lig maçında oynayan 27 yaşındaki yıldız, yurt dışı seçeneklerine de çok sıcak bakıyor. Fenerbahçeli yöneticiler, Schürrle'nin menajeri Ingo Haspel ile temasa geçip bilgi alırken, rakamlar masaya yatırıldı.
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Dortmund'un Andre Schürrle'yi satmaya sıcak baktığı bilgisini sarı-lacivertli yöneticilerle paylaşan Haspel, "Ancak yüksek ücret isterler. 15-20 milyon euro'yu gözden çıkartmalısın" bilgisini iletti. Bu bilgi üzerine kiralık formülleri üzerinde durulmaya başlandı. Haspel, Fenerbahçe'nin Schürrle'ye ilgisini Dortmund'lu yetkililerle paylaşacak. Sarı-lacivertli yönetim, çıkacak sonuca göre hareket edecek. (Fotomaç)
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BEHICH'İ BAŞKAN DOĞRULADI
Bursaspor Başkanı Ali Ay, üç büyüklerin hedefindeki sol bek Aziz Behich'in transferi için yeşil ışık yaktı. Transferin gözde ismi Avustralya'lı sol bek Aziz Behich için açıklamalarda bulunan Ay, yıldız oyuncunun takımdan ayrılabileceğini söyledi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gündemindeki Aziz Behich gelen teklifleri doğrulayan başkan, "Dolaylı olarak teklifler var. Teklifin miktarı önemli. Her futbolcu neticede gitmek istiyorsa gidebilir. Kulübü menfaat sağlıyorsa gidebilir. Bakacağız artık tekliflere" dedi. (NTV)
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ÇALIMBAY'IN ONAYI BEKLENİYOR
Trabzonspor gözünü İtalya ekibi Napoli'ye çevirmiş durumda. Marsilya'dan Doria konusunda kiralama formülünün devreye sokan Karadeniz ekibinin fazla forma şansı bulamayan Vlad Chiriches için de hamle yaptığı biliniyor. Bu konuda an be an sıcak gelişmeler yaşanıyor. 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Chiriches için önce İtalya kulübünden görüşme izni alındı ve 28 yaşındaki Rumen savunmacı ile masaya oturuldu.
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Tecrübeli futbolcu ve menajeri ile gerçekleştirilen uzun görüşmeler sonucu taraflar el sıkıştı. Ardından da Napoli'ye hem kiralama hem satın alma teklifi yapıldı. İtalyan ekibi ile de anlaşmanın yakın olduğu belirtiliyor. Ancak teknik direktör Rıza Çalımbay'ın bu transfere henüz onay vermediği belirtiliyor. Rumen futbolcuya ilk etapta soğuk bakan 54 yaşındaki çalıştırıcıyı yönetimin ikna etmek üzere olduğu belirtiliyor. Bu sezon Napoli'de 6 maçta forma giyen 28 yaşındaki stoper, Çalımbay'ın yeşil ışık yakması ile resmi imzayı atacak. (Fotomaç)
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TOLGAY'A LEIPZIG TALİP
Bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Beşiktaşlı Tolgay Arslan'a Almanya'dan talip çıktı... Şampiyonlar Ligi'nde Siyah-Beyazlılar'la aynı grupta yer alan Leipzig'in yıldız futbolcuyu yakın takibe aldığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Cenk Tosun'un transferi için de bir hamle yapan Leipzig'in sezon sonunda Tolgay'a resmi teklif yapacağı öne sürüldü. Almanlar'ın nasıl bir teklif yapacağı merak konusu. (Fotomaç)
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PEKTEMEK KONYA'YA...
Beşiktaş'ta beklenen çıkışı yakalayamayan Mustafa Pektemek'e Konyaspor talip oldu. Konyasporlu yöneticilerin, Beşiktaş'a Pektemek için teklifte bulunduğu iddia edildi. Beşiktaş, Gençlerbirliği'nden kadroya dahil ettiği forvet oyuncusunu geçen sezon Başakşehir'e kiralık olarak göndermişti. Bu sezon tekrar Beşiktaş'a dönen Pektemek, siyah beyazlı forma ile bu sezon 4 maça çıktı. 250 dakika sahada görev alan forvet oyuncusu sadece bir gol katkısında bulunabildi.
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EVRA'DAN ŞARTLI EVET
Galatasaray'ın temasta olduğu sol bek adaylarından birisi Patrice Evra... Sarı-kırmızılı ekip, Fransız yıldıza 6 aylık kontrat önerirken Evra, teklifi şartlı olarak kabul edebileceğini bildirdi. Galatasaray'da oynamaya sıcak bakan tecrübeli oyuncunun, halen güçlü ve formda olduğunu, sözleşmeye başarı opsiyonu konulması halinde Cimbom'a imza atmaya hazır olduğu öğrenildi. Patrice Evra bu isteğini menajeri aracılığı ile Galatasaray'a iletti. (Hürriyet)
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KATAR PİYANGOSU
Van Persie ve Fernandao'yu elden çıkararak yabancı kontenjanında yer açmaya çalışan Fenerbahçe'ye müjdeli haber Katar'dan geldi. Al Gharafa takımının başına geçen Bülent Uygun, Brezilyalı santrforu transfer etmek istediğini belirterek bizzat asbaşkan Ali Yıldırım'ı aradı, fiyat istedi. Yıldırım, yönetim olarak Fernandao için 3.5 milyon euro fiyat belirlediklerini bildirdi.
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Tecrübeli teknik direktör, Al Gharafa yönetimi ile görüşüp geri dönüş yapacağını Ali Yıldırım'a aktarırken, birkaç gün içinde transferin netleşeceği öğrenildi. Uygun'un, Fenerbahçe ile anlaşma sağlanması halinde Fernandao ile de masaya oturacağı belirlendi. Fenerbahçe, Cruzeiro'ya transfere son anda yatan Brezilyalı golcüyü ucuza kaptırmak istemiyor. Sarı-lacivertliler kiralık tekliflerine ise kapalı. (Fotomaç)
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LAWRENCE'TA SONA DOĞRU
Trabzonspor, Jamaikalı sol bek Kemar Lawrence ile anlaştı. Oyuncunun Türkiye haklarına sahip olan menajer Sezer Özkan, Trabzonspor ile el sıkıştıklarını ve birkaç gün içinde transferin netleşeceğini ifade etti. Özkan, "Üç kulüp bu oyuncu için resmi teklif sundu. Monaco, Fenerbahçe ve Trabzonspor. Futbolcu, Trabzonspor'un önerisini kabul etmiş oldu. Gerekli görüşmeler neticelendi. İşin imza aşamasına geldiğini söyleyebiliriz" dedi. (Fotomaç)
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ASAMOAH'TAN MÜJDE
Fatih Terim'in "iyi bir oyuncu, doğru bir transfer. ümit ediyorum devre arası olur" dediği Kwadwo Asamoah'ta son dakika gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılıların ısrarla istediği Ganalı sol bek, İtalyan ekibinin yeni sözleşme teklifini reddetti. Torino ekibinde 6. sezonunu geçiren Asamoah'ın ret cevabı sonrası Juventus ekibi strateji değişikliği kararı aldı. Daha önce sol beke alternatif almadan oyuncusunu satmaya yanaşmayan Juventus, 4 Ocak'tan sonra istediği kulüple görüşmelere başlama hakkına kavuşacak olan Asamoah'ı transfer listesine koyma kararı aldı. (Fotomaç)
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BONGONDA DEPORTİVO'YA...
Ayrılmak isteyen Bongonda, La Liga ekibi Deportivo de La Coruna'yla temas halinde. Bordo-mavili kulüple kiralık sözleşmesini feshetmek isteyen Bongonda'nın İspanyol ekibi ile anlaştığı ancak Trabzonspor ile durumunun henüz netlik kazanmaması nedeniyle transferinde belirsizlik olduğu öğrenildi. Bu sezon 3'ü Türkiye Kupası, 3'ül ig maçı olmak üzere 6 maçta forma giyebilen 22 yaşındaki oyuncu 2 de gol attı. (Fotomaç)
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GIGNAC VE LARIN'İN TALİPLERİ ARTIYOR
Beşiktaş'ta Cenk Tosun yerini düşünülen isimlerden Gignac ve Larin'in taliplilerine yenileri eklendi. Cronica'nın haberine göre Beşiktaş'ın da gündeminde olan Gignac'ın bir sonraki rotası Boca Juniors olacak. Meksika'da yüksek bir kontratı olan futbolcuya Shanghai Shenhua'nın da talip olması nedeniyle fiyatı bir türlü düşmüyor. Beşiktaş'ın listesindeki Clyle Larin'in transferinde de pürüz çıktı, Kanadalı futbolcuya M'Gladbach da kanca attı. Alman ekibinin hocası Dieter Hecking 1 yıldır scout ekibine izlettirdiği Larin'in transferi için çok ısrarlı. (Fotomaç)
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THEO HERNANDEZ BOMBASI
Transfere hızlı bir başlangıç daha yapmaya hazırlanan Galatasaray'da ana gündem maddesi sol bek... Asamoah başta birçok aday konuşulurken İspanya'dan yeni bir iddia geldi. Onda Cero radyosu Real Madrid'in Fulham'da forma giyen İngiliz U19 milli takımının sol beki Ryan Sessegnon'u istediğini duyurdu.
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Bu transferin gerçekleşmesi durumunda İspanyol ekibinin sezon başında 30 milyon euro'ya Atletico Madrid'den aldığı Theo Hernandez'i kiraya göndereceğini iddia etti. 20 yaşındaki sol bek için Zinedine Zidane'ın önünde ilk seçeneğin Galatasaray olduğu belirtilirken Zidane'nin Terim'li sarı-kırmızılı ekibe sıcak baktığı vurgulandı. Daha önce Real Madrid'den Rodriguez'i alan Galatasaray'ın bu kez de Hernandez için yeniden doğuş için ideal bir rota olabileceği ifade edildi. (Fotomaç)
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BEN ARFA GELMEK İSTİYOR
Sarı-Lacivertliler’in prensip anlaşmasına vardığı ve kulübü PSG ile olan sorunlarını çözmesini beklediği Hatem Ben Arfa gaza bastı. Bu hafta içerisinde menajeri aracılığıyla Fransız temsilcisiyle masaya oturup, alacağı olan 10 milyon Euro’luk paranın ödeme planının şekillenmesini isteyen Ben Arfa, “Bir an önce yaşanan sıkıntıların son bulmasını istiyorum. PSG’nin buna bir çözüm bulması gerek. Futbolu çok özledim” dediği öğrenildi. 30 yaşındaki Fransız oyuncunun bonservis bedeli olmadan Kanarya’ya imza atması hedefleniyor. (Fanatik)
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KANE TRANSFERİ FENERBAHÇE'YE DOKUNABİLİR
İspanyol devi Real Madrid’in, devre arasında Karim Benzema’nın yerine forvet hattı için Tottenham’dan Harry Kane’i transfer etmek istemesi, Fenerbahçe’de sıkıntı yaratabilir. Real’in, Kane için 180 milyon Euro artı Gareth Bale’i gözden çıkardığı iddiası gerçeğe dönüşürse, Tottenham’ın, Fenerbahçe’ye kiralarken sözleşmesine özel madde koydurttuğu Vincent Janssen’i geri çağırma ihtimalinin ortaya çıkacağı öğrenildi.
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Bu durum Sarı-Lacivertliler’de endişe yaratırken, gelişmelerin de yakından izlendiği öğrenildi. Daha önce de gündeme gelen bu geri çağırma meselesinde İngiliz temsilcisinin, böyle bir girişimde bulunmayacağı belirtilmişti. Hatta Janssen de, sezon sonuna kadar Fenerbahçe’de kalmak istediğini net bir şekilde vurgulamıştı. Ancak şu anki durumda Tottenham, reddedilmeyecek bir rakamı kabul ederse, Janssen’in de Ada’da direkt oynama şansı olacak. Eğer böyle olursa, Hollandalı yıldızın geri dönme konusuna daha sıcak bakma olasılığı ortaya çıkıyor. (Fanatik)
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STURRIDGE KARTAL MI OLACAK?
Cenk Tosun ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş'ta forvet arayışları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-Beyazlıların bir süredir adı Fenerbahçe ile anılan Liverpool'un 28 yaşındaki golcüsü Daniel Sturridge için düğmeye bastı. İlk görüşmeler olumlu. Beşiktaş, Cenk transferinin açıklanmasının ardından girişimlerini hızlandıracak.
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Dünyaca ünlü menajerlik şirketi Octagon ile çalışan Daniel Sturridge'in Türkiye temsilciliğini Türk menajer Hasan Anıl Eken yapıyor. İngiliz futbolcunun "Come to" furyasından etkilendiğini söyleyen Eken, "Şartlar oluşursa ve özellikle taraftar isterse Sturridge Beşiktaş'a gelir" ifadesini kullandı.
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Liverpool'da Firmino, Salah ve Saido Mane gibi isimlerin daha çok şans bulması ile geri plana düşen 28 yaşındaki golcü İngiltere Milli Takımı ile Dünya Kupası'na gitmek için takımından ayrılmak istiyor. Yarım sezon için 2 milyon Euro'ya ikna olacak Daniel Sturridge'in 6 aylığına kiralık olarak gelmesi gündemde. Satın alma opsiyonun ise 15 milyon Euro civarında olacağı tahmin ediliyor.
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Türkiye'de ismi Fenerbahçe ile anılan İngiliz golcüyü Premier Lig'de, Newcastle United, West Ham United ve Southampton da istiyor. Bu sezon 13 maçta forma şansı bulan Sturridge 3 gol atıp 3 de asist yaptı. Kariyerinde Manchester City ve Chelsea formaları giyen 1.80 boyundaki golcü futbolcu 2013 yılında 15 milyon Euro karşılığında Liverpool'un yolunu tutmuştu. 26 kez İngiltere Milli Takım forması giyen Sturridge'in 8 golü bulunuyor. (Fanatik)
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GIACCHERINI SÜRPRİZİ
Devre arasının ilk transferini Domagoj Vida'yı alarak gerçekleştiren Beşiktaş, Cenk Tosun'un olası ayrılığı sonrası hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Negredo'nun yanına bir forvet transferi yapacak Siyah-Beyazlılar'da Demba Ba, Cyle Larin ve Vagner Love gibi isimler ön planda yer alırken, Beşiktaş'la adı ciddi şekilde anılan Arda Turan transferinde de belirsizlik sürüyor.
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Kartal'ın bilinen bu isimlerin dışında, İtalya'dan sürpriz bir isimle temasta olduğu ortaya çıktı: Emanuele Giaccherini... Napoli forması giyen 32 yaşındaki futbolcuyla menajerler aracılığıyla temasa geçilirken, Serie A'da fazla şans bulamayan İtalyan futbolcunun, İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.
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Beşiktaş'ın Arda Turan transferinden sonuç alamaması halinde, hücum hattının her yerinde görev alabilen futbolcuyla temaslarını sıklaştırması bekleniyor. Napoli Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin 4 maçta forma verdiği Giaccherini 29 kez İtalya Milli Takımı'nın formasını giydi. Tecrübeli futbolcuyla Beşiktaş'ın yanı sıra, Trabzonspor da yakından ilgileniyor. (Fanatik)
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TOLGAY'A LEVERKUSEN KANCASI
Beşiktaş formasıyla son 2 sezonda yıldızını parlatan isimler arasında yer alan Tolgay Arslan, özellikle bu dönemdeki görüntüsüyle dikkat çekmeyi başarmıştı. 27 yaşındaki ön libero için son olarak Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen devreye girdi. Başarılı ön libero için Leverkusen’in Kara Kartal’a menajerler aracılığıyla 7 milyon Euro (32 milyon TL) önerdiği bildirildi.
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Bu sezon Siyah-Beyazlılar’da 23 maçta görev yapan Arslan, takımına 1 asistlik katkı sağlamayı başarmıştı. Sezon başında Beşiktaş’la 5 yıllık yeni anlaşma sağlayan Tolgay Arslan’ın bu kontratı, UEFA’yla yapılan Finansal Fair-Play anlaşması sebebiyle duyrulmamıştı. Tatilini bitirip İstanbul’a dönen Başkan Fikret Orman’ın, Tolgay’la ilgili olarak gelen bu öneriyle bu hafta içerisinde karşılık vereceği belirtildi. (Fanatik)
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KARTAL'IN JIMENEZ PLANI
Ara transfer döneminde Cenk Tosun’la yol ayrımına gelen Siyah-Beyazlılar, milli futbolcunun yerini dünyaca ünlü bir golcüyle doldurmak için düğmeye bastı. Siyah-Beyazlılar’ın, Portekiz devi Benfica’nın Meksikalı yıldızı Raul Jimenez’in peşinde olduğu iddia edildi. Kara Kartal’ın, 26 yaşındaki futbolcuyu uzun süredir takipte olduğu ve Benfica’ya ileteceği resmi teklifin de hazır olduğu öne sürüldü.
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İspanyolca yayın yapan Futbolsapiens’in haberine göre Beşiktaş’ın, bu oyuncuyu tıpkı Anderson Talisca’da olduğu gibi satın alma opsiyonlu kiralamayla kadrosuna katmayı planladığı ifade edildi. Haberde, başarılı oyuncunun da kariyerine başka bir takımda devam etmeye sıcak baktığı yazıldı. Haris Seferovic ve Jonas’la birlikte Benfica’nın hücum hattında görev yapan Jimenez, bu sezon Portekiz ekibiyle 24 maça çıkıp 2 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti. Deneyimli futbolcu, 2,5 yıl önce Atletico Madrid’ten 22 milyon Euro’luk (100 milyon TL) bonservis karşılığında Benfica’nın yolunu tutmuştu. (Fanatik)
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CAROLE DÖNÜYOR MU?
Sezon başında Sevilla’ya kiralanan Lionel Carole’ün geri dönmesi gündemde. Fatih Terim’in imza toplantısında dile getirdiği üzere, sol bek alternatifi olarak görülen 26 yaşındaki futbolcu, diğer transfer girişimlerinin olumsuz sonuçlanması halinde tekrar Florya’ya davet edilecek. Carole bu sezon Sevilla’da 5 lig maçında 1 asistlik performansla oynadı. (Fanatik)
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ELMAS KİRALANABİLİR
18 yaşını dolduran ancak yabancı kontenjanı boşalmayınca, Fenerbahçe A Takımı’nda oynaması güçleşen Eljif Elmas için yönetimin kiralama formülünü devreye sokacağı konuşuluyor. Aykut Kocaman’ın gözdesi olmasına rağmen, mecburiyetten başka bir takıma kiralık olarak gönderilmesi planlanan Makedon futbolcunun, gelecek sezon ise kesin kadroda olacağı düşünülüyor. (Fanatik)
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FEYENOORD RVP İÇİN GELİYOR
Beklentileri bir türlü karşılayamayan, bu sezon da sakatlık ve hazır olmaması sebebiyle sadece 4 maç oynayan Robin van Persie için Fenerbahçeliler’i sevindirecek bir gelişme yaşandı. Hollanda’nın yüksek tirajlı gazetelerinden De Telegraaf’ın haberine göre van Persie’nin eski kulübü olan Feyenoord’un, 34 yaşındaki forveti kadrosuna katmak için resmi girişimlerine başladığı bildirildi. Uzun süredir RvP’nin tek talibi konumundaki Feyenoord kulübünün yetkililerinin, yakında transfer görüşmesi için İstanbul’a geleceği bildirildi. (Fanatik)
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