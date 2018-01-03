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Bu durum Sarı-Lacivertliler’de endişe yaratırken, gelişmelerin de yakından izlendiği öğrenildi. Daha önce de gündeme gelen bu geri çağırma meselesinde İngiliz temsilcisinin, böyle bir girişimde bulunmayacağı belirtilmişti. Hatta Janssen de, sezon sonuna kadar Fenerbahçe’de kalmak istediğini net bir şekilde vurgulamıştı. Ancak şu anki durumda Tottenham, reddedilmeyecek bir rakamı kabul ederse, Janssen’in de Ada’da direkt oynama şansı olacak. Eğer böyle olursa, Hollandalı yıldızın geri dönme konusuna daha sıcak bakma olasılığı ortaya çıkıyor. (Fanatik)