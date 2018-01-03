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Futbol

Günün transfer haberleri (3 Ocak 2018)

03.01.2018 - 11:24 | Güncelleme:

  • 1 Günün transfer haberleri (3 Ocak 2018)
    1 | 40

    2015/2016 sezonunun devre arasında geldiği Beşiktaş'ta gösterdiği performansla futbol kamuoyunun takdirini kazanan Marcelo Guedes'le ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

     

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  • 2 Günün transfer haberleri (3 Ocak 2018)
    2 | 40

    El Mundo Deportivo gazetesi, Beşiktaş'ta 1,5 yıl oynadıktan sonra 7 milyon euroluk bonservis bedeliyle Fransız takımı Olympique Lyon'un yolunu tutan Brezilyalı stoperin Barcelona'nın radarına girdiğini yazdı.

     

     

  • 3 Günün transfer haberleri (3 Ocak 2018)
    3 | 40

    Kulübe yakınlığıyla bilinen gazete, haberde Katalan devinin stoper arayışında olduğu ve 30 yaşındaki Marcelo için nabız yokladığını belirtti.

  • 4 Günün transfer haberleri (3 Ocak 2018)
    4 | 40

    Barcelona'nın stoper mevkiindeki en önemli oyuncularından biri olan Samuel Umtiti'nin hali hazırda sakat olmasının bu transferin önünü açabileceği tahmin ediliyor. (Fanatik)

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  • 5 Günün transfer haberleri (3 Ocak 2018)
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    BAŞAKŞEHİR'DEN 4 BÜYÜKLERE ÇALIM

    Son iki sezonun ilk yarısını zirvede bitiren, şampiyonluğun ciddi adaylarından biri haline gelen Başakşehir’den dev hamle... İsmi uzun süre 4 büyüklerle anılan Adebayor ve Clichy gibi dünyaca ünlü yıldızları devlerin elinden kapan Turuncu-Lacivertliler, bu kez iç piyasada büyük bir çalıma hazırlanıyor.

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Yorumlar 3
  • Misafir 4 saat önce
    başakşehir kaç sezondur 1veya 2. sırada ama hala hep başakşehirin altında olan 4 takıma 4 büyük diyorsunuz.
  • Misafir 3 saat önce
    ne zaman başakşehir 10 şampiyonlugun ü&lt;erine çıkar o zaman 5. büyük olur
  • Misafir 2 saat önce
    basaksehir nedir? nereye gittiginde taraftari karsiliyor? kac sampiyonlugu var? kac Turkiye kupasi var? Bunlari cevapla sonra kendine sor...
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