Gürcistan - Malta maçı ne zaman?

Hazırlık Ülkeler maçında Gürcistan ile Malta, 01 Haziran 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. Maç öncesi Gürcistan 6 puanla 10. sırada, Malta 1 puanla 129. sırada bulunuyor. Gürcistan, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Malta son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 160. İddaa'da Gürcistan kazanır 1.20, berabere biter 4.00, Malta kazanır 8.50 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Gürcistan son haftadaki Malta müsabasında 2-0 kazandı.

Malta ise Gürcistan karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Gürcistan, 6 gol attı ve 0 gol yedi.

Malta ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Malta, 0 gol atarken 5 gol yedi.