Füsun Saka, HT Cumartesi'de Kapadokya'yı kaleme aldı. Kapadokya’ya adımınızı atıp peri bacaları ile karşılaştığınızda, gerçekten de perilerin varlığına inanmak istiyorsunuz. Ama şimdilik bırakın onlar düşlerimizde kalsın. Gerçek Kapadokya ise ta Pers İmparatorluğu zamanında volkanik dağların arasına kurulan bu ülke. Bölge Erciyes, Güllüdağı ve Hasandağı’nın 60 milyon yıl önce püskürttüğü lavlar sonucu oluşan yumuşak bir kaya yapısına sahip. Ancak, zaman içinde yağmur ve rüzgara maruz kalan bu kayalar, büyülü bir görüntü almış, adı da ‘Peri bacaları’ oluvermiş.

Peri bacalarının arasında süzülerek, muhteşem Kapadokya manzarasını yüksekten izlemek Kapadokya’nın vazgeçilmezleri arasında.

KAYALARA OYULMUŞ EVLER

Pers dilinde ‘Güzel Atlar Ülkesi’ anlamına gelen Kapadokya’da sabaha karşı ya da bir akşamüstü, peri bacalarının irili ufaklı yükseldiği ovayı seyrederken, bu topraklardan bir zamanlar birçok medeniyetin geçip gittiğini hissetmekle kalmıyor buna şahit de oluyorsunuz. Bu efsanevi topraklarda her mevsim gezilip görülecek yerler var. Üstelik bölgede kurulan oteller, Kapadokya’da geçireceğiniz zamanı daha da kaliteli hale getiriyor.

PERİBACALARI BEYAZA BÜRÜNDÜ, TURİST AKININA UĞRADI

Kapadokya denildiğinde adı ilk akla gelenler; Avanos, Göreme, Akvadi, Uçhisar, Ürgüp, Ortahisar Kaleleri, Aynalı ve El Nazar kiliseleri, Güvercinlik Vadisi, Ihlara, Güllüdere Vadisi, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak Yeraltı şehirleri, Çavuşin, Paşabağı- Zelve antik kentleri. Doğal olarak, Kapadokya’yı tanımak için iki ya da üç gün yetmez. En az bir hafta ayırmalısınız.

Kayalara oyulup adeta saklanan Kapadokya evleri ve güvercinlikler, yöreye özgü en belirgin görüntü. Yüzlerce yıl boyunca, barınma, ibadet, eğitim gibi birçok ihtiyaç bu mekanlarda karşılanmış. Şimdilerde de bu kayaların içindeki son derece lüks otellerde konaklamak mümkün. Kapadokya sadece mimarisi ile ön plana çıkmıyor, şarapçılık da bu verimli toprakların en önemli gelir kaynaklarından biri.

AVANOS

Antik dönemde adı Hallys olan Avanos, Kızılırmak Nehri kıyısında kurulmuş. Nevşehir’in 18 kilometre doğusunda yer alan ilçenin adı her medeniyette değişmiş. Son olarak Osmanlı döneminde adı Avanos olan kent, aynı zamanda, çanak-çömlek yapımcılığı ile ünlü.

GÖREME

Göreme; Nevşehir-Ürgüp-Avanos arasında, etrafı vadilerle çevrili bir bölgede yer alıyor. Kasaba ve çevresinin Roma döneminde Avanos halkı tarafından mezarlık olarak kullanıldığı rivayet ediliyor. Ortaçağın başlarında, 11 ve 13. yüzyılda Hristiyanlar için başpiskoposluk merkezi durumunda olan Göreme ve çevresinde çok sayıda dini yapı var. Burayı bir nevi açık hava müzesi gibi dolaşmak mümkün.

UÇHİSAR

Kapadokya’nın en muhteşem manzaralarından birine sahip olan Uçhisar, Nevşehir’e yedi kilometre uzakta. Kale adı verilen yüksek kaya içine ve onun civarına oyulu yapıları ile tanınan bölgede, en büyük keyif, manzarayı seyredalmak. Burada, Avanos’a kadar tüm vadi ayaklarınızın altına seriliyor.

ÜRGÜP

Kapadokya’nın en önemli turizm merkezlerinden Ürgüp’te kayalara oyulu birçok otel bulunuyor. Serinn House, yörenin gizemine lüksü ve rahatlığı da katıyor. Kayaların doğal dokusuna zarar verilmeden özenli bir çalışma ile evden otele dönüştürülen Serinn House, eskiye ve doğaya sadık kalınarak restore edilmiş. Ürgüp’ün Esbelli Mahallesi’nde, mahalleye de ismini veren dillere destan taşlar kullanılarak yüzlerce yıllık kayadan oyma mağara dokusunu tasarım ve konforla buluşturan mekan, her ayrıntısında kendinizi özel hissettirecek nitelikler taşıyor.

ZELVE

Üç vadiden oluşan eski bir yerleşim alanı olan Zelve, Avanos’a beş kilometre uzaklıkta. Burada da neredeyse her vadideki gibi kilise, manastır ve kayadan oyma evler bulunuyor. Zelve 1952 yılında afet bölgesi kapsamına alınarak, iskana kapatılmış ve sit alanı ilan edilmiş.

Kayalara oyulan evler ve kiliseler, onları saldırılardan koruyan devasa birer sığınaktı.

TESTİ KEBABI

Kapadokya bölgesinin en meşhur yemeği yöresel bir lezzet olan testi kebabı. Geleneksel testi kebabı Avanos testisi içine et konulup tandırda pişirilerek yapılıyor. Yöre üzümünden şaraplar, pekmez, Acıgöl’ün kabak tatlısı, Ortahisar’ın kayısıları tadına bakılacak lezzetler arasında.

GÖRMEK İÇİN 5 NEDEN

1. Sema Gösterileri: Yöre Hacıbektaş kasabasına yakın olduğu için sema gösterileri yapılıyor. Sırf Sema izlemek için bile gidilir.

2. Rafting: Kapadokya’da sadece din ve tarih gezisi yapılmıyor. Zamantı Kanyonu’ndaki şelaleler rafting sevenler için kaçırılmaz fırsatlar sunuyor.

3. At turları: Kapadokya’da arazinin yapısından dolayı her yere otomobille gidilemiyor. Bu nedenle bisiklet ya da daha zor koşullarda da at sırtında araziyi gezmek mümkün.

4. Uçhisar’da gün doğumu: Uçhisar Kalesi’nden güneşin doğuşu ve batışını izlemek için dünyanın birçok yerinden binlerce turist geliyor.

5. Anadolu’da din tarihini keşfetmek: Kapadokya, medeniyetlerin tüm izlerini taşıyan bir bölge. Gerek din gerekse kültürel gelişimi izlemek için çok iyi bir seçenek.