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"Kendimi nasıl sevmem ve diğer insanlarla nasıl iletişim kurmam gerektiğini öğrendim. Benlerimi aldırmak için doktorlarla yaptığı görüşmelerden sonra bu durumun sağlığım için risk oluşturacağını öğrendim. Sonuçta da benlerimi kabullenmeye ve sahip olduğum bedeni sevmeye karar verdim."