Hac kura sonuçları, yapılan kura çekiminin ardından saat 20:30 sularında erişime açıldı ve milyonlarca hacı adayının bir süredir devam eden bekleyişi sonlandı. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen hacı adayları, kutsal topraklara gitmeye hak kazanıp kazanmadığını Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu sonuç sorgulama ekranı üzerinden öğrenebiliyor.

HAC KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

İslam dininin temel ibadetleri arasında yer alan hac ibadetini yerine getirmek isteyen milyonlarca Müslüman, geçtiğimiz dönemlerde hac kayıtlarını gerçekleştirdi ve gözünü bugün gerçekleştirilen hac kura çekilişine dikti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen hac kura çekilişi, saat 11:00'de başladı ve 20:30 sularında sona erdi. Hac kura çekilişinin son bulmasıyla birlikte sonuçlar erişime açıldı.

HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Diyanet İşleri Başkanlığı, hac kura sonuçları için bir sonuç sorgulama sayfası oluşturdu ve vatandaşlar bu ekran üzerinden sonuçlarını görüntüleyebiliyor. Hac kura sonuçlarını öğrenmek için T.C. Kimlik Numarası ile sorgulama yapmak yeterli. Eğer hacı adayı, kura sonucuna göre kutsal topraklara gitmeye hak kazanmışsa, sonuç açıklama sayfasında uyarı çıkmaktadır.

HAC KESİN KAYIT İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?

Hac kura sonuçlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar kesin kayıt işlemlerinin nasıl olacağını araştırmaya başladı. Hac kesin kayıt işlemleri için araştırma yapan vatandaşlar, internet üzerinde "hac kesin kayıt" ve "hac kayıtları ne zaman?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Kurada ‘Kesin Kayıt Hakkı’ elde edenler, 05-16 Şubat 2018 tarihleri arasında “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak kayıtlarını yaptırabilecekler.

Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 22 Şubat - 02 Mart 2018 tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

HACCA GİDİŞ-DÖNÜŞ NE ZAMAN? İŞTE TARİHLER...

İslam dininin 5 şartı arasında yer alan hac ibadeti için hacı adayları kura sonuçlarının ardından kutsal topraklara gidiş ve dönüş tarihlerini araştırmaya başladı. 2018 yılında hac ibadeti için Kutsal topraklara gidişler 17 Temmuz 2018’de başlayacak, 15 Ağustos 2018’de ise tamamlanacak. Dönüşler ise 25 Ağustos 2018 de başlayıp 20 Eylül 2018 tarihinde sona erecek.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ: "KURADA İSMİ ÇIKMAYANLAR KARAMSARLIĞA DÜŞMESİN"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, kura çekiminde yaptığı konuşmada, "Hac ibadetinin yapılacağı alan sınırlı olduğundan en fazla 2 milyon kişi hac ibadetini yapabilmektedir bir yılda. Bu sayı aşıldığı zaman facialara neden olmaktadır. Bunun için zorunlu olarak ülkelere kota ve kontenjan uygulanmaktadır. Ülkemizde şu ana kadar 2 milyon 120 bin 967 kardeşimiz bu ibadeti yapabilmek için müracaat etmiş bulunmaktadır.

Yani Suudi Arabistan sadece Türkiye'den hacı kabul etse bizim hacı adaylarımız bile fazla geliyor yani. Bizim bu yıl ki kontenjanımız ise, 80 bindir. Sınırlama olmadı baştan bu kontenjanı aldık. Bir miktar daha kontenjan alabilirsek kar sayacağız.

Kurada ismi çıkmayanlar umutlarını, kaybetmeden yeni yılda kurayı bekleyeceklelerdir. Kurada ismi çıkmayanlar, karamsarlığa düşmesin, isyan veya aşırı tepki müslümana hiç yakışmaz" diye konuştu.

GÖZYAŞLARI DÖKÜLDÜ, SEVİNÇ NİDALARI ATILDI

Kutsal topraklara gitmek için hac kurasına katılan yüzlerce Ankaralı, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda heyecanlı bir bekleyiş yaşadı.

Kurada isimlerini görmek için sabırsızlanan hacı adaylarının bir kısmı gözyaşı döktü, bir kısmı sevinç nidaları attı.

Hac kurasında isminin çıktığını gören Gülbahar Korkmaz, 10 senedir hac kurasına katıldığını ve yıllardır bu anı beklediğini söyledi. Eşi ile sevincini paylaşan Korkmaz, "Allah'ım oraları herkese nasip etsin." ifadesini kullandı.

Korkmaz'ın eşi Numan Korkmaz de "Allah herkese kısmet etsin. Ben gittim, gördüm. Eşim için istedim. Çok şükür oldu elhamdülillah." dedi.

Hac kurasında ismi çıkan adaylardan Şükrü Yeşil sevincini kız kardeşini arayarak paylaştı. Yeşil, telefon görüşmesinin ardından "Bu, 9 yıl beklemenin sevinci, oraya kavuşmanın gözyaşları. Eşime, kız kardeşime, çocuklarıma, onlara haber verdim. Uçmak geldi içimden, bağırmak, havalara hoplamak, ağlamak geldi." ifadelerini kullandı.

Hacca gitme imkanını yakalayan ağabeyini telefonla arayan Bilal Kılıç da ağabeyine basın mensuplarının kendisini telefondan dinlediğini belirterek, "Sana çıktı, biz bekliyoruz. Dua et, bize de çıksın." dedi.

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