Hacı Sabancı'nın çapkınlık gecesi

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HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre; Bebek’teki bir mekânda üç güzelle buluşan Hakan Sabancı, arkadaşlarıyla Express 2 adlı teknesine binmeye çalışırken art arda patlayan flaşlar karşısında büyük şok yaşadı.