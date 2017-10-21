Hadise: Hala çok korkuyorum

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"EVLENİRSEM EL ELE GEZMEM"

"Ben sevgilimle el ele gezmeyi, o kafaları sevmiyorum. Ama evlilik çok güzel bir şey. Ben evliliğe inanan biriyim” diyen Hadise, Hülya Avşar’ın “Erkekler arada bir eşlerine çaktırmadan çapkınlık yaparsa evlilik yürür” sözlerine Hadise, “Beni sevgilim aldatsın da görelim!” yanıtını verdi.