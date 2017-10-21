Hadise: Hala çok korkuyorum

Şarkıcı Hadise önceki akşam arkadaş grubuyla birlikte bir AVM'den çıkarken görüntülendi. Hürriyet'in haberine göre, bir hayli kilo verdiği görülen ve saç rengini sarı renge çeviren Hadise “Özüme döndüm. Kilo alıp verme sorunum tüm kadınlarda olduğu gibi” dedi.
"HALA ÇOK KORKUYORUM"
Hadise, bir hayranının oturduğu siteye girmeye çalışması hakkındaki sorulara “Ben çok korktum. Hala da korkuyorum açıkçası.
Sevilmek güzel bir şey ama bu şekilde değil. Sitenin telinden geçip evimize kadar gelmiş. Kendimce önlemler aldım artık. Korkunç bir olay” sözleriyle cevap verdi.
"EVLENİRSEM EL ELE GEZMEM"
"Ben sevgilimle el ele gezmeyi, o kafaları sevmiyorum. Ama evlilik çok güzel bir şey. Ben evliliğe inanan biriyim” diyen Hadise, Hülya Avşar’ın “Erkekler arada bir eşlerine çaktırmadan çapkınlık yaparsa evlilik yürür” sözlerine Hadise, “Beni sevgilim aldatsın da görelim!” yanıtını verdi.
DUDAKLARA BOTOKS
Dudaklarını estetik operasyon yaptığım şişirttiği gözlenen Hadise, muhabirlerin “Estetik operasyon yaptırdınız mı? Yaptırmaya da karşı mısınız?” şeklindeki soralarına, “Ben kesinlikle karşı değilim. Bir kadın yüzünde düzeltmek gerekirse düzeltir. Abartmadan daha da güzelleşiyorsak ve gerekiyorsa yaptırırım. Hiçbir zaman da ‘Estetik yaptırmadım’ demem” dedi.
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