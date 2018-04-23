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Bir hafta önce Coachella Festivali’ne giden Hadise'nin fotoğrafları çok konuşulmuştu. Bir hayli zayıfladığı görülen ünlü şarkıcı paylaşımlarıyla adından söz ettirmişti. Önceki gün verdiği konserde kilolarıyla görenleri bir hayli şaşırtan Hadise 'O fotoğraflar photoshop muydu?' yorumlarına neden oldu.