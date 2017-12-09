Hadise'nin transparan elbisesindeki ilginç detay sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.



Elbisenin karın kısmındaki dekolte sosyal medyada gündem oldu.



Soner Sarıkabadayı'ya benzetilen dekolteyle ilgili ilginç yorumlar yapıldı.



Bir kullanıcı ise "Hadise'nin göbeğinde Soner Sarıkabadayı'nın ne işi var?" diye sordu.

hadise

soner sarıkabadayı