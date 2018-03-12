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BALIK BURCU

Bu dönem kendinizi iyi ve güçlü hissediyorsunuz ama yine de hayatınızda bazı belirsizlikleriniz olabilir. Hayatı kendinize ağırlaştırmayın, gelecek planlarınız için atacağınız adımlarda sabırsızlık etkisinden uzak durun. Bu hafta önemli haftalardan bir tanesi.