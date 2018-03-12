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12-18 Mart 2018 haftalık burç yorumları

12.03.2018 - 09:26 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 12-18 Mart haftası burç yorumunuz...

  • 1 Haftalık burç yorumları! 05-11 Mart 2018
    1 | 57

    KOÇ BURCU

    Önemli işlerinizde üstleneceğiniz önemli sorumluluklarla haftanızı başlatacaksınız. Pazartesi sabah saatlerinde kendinizi dengede hissedebilirsiniz. Üzerinizde garip bir tembellik olabilir. Etrafınızdaki her olayı farkederken yaşayacaklarınızı gözünüzde büyütmeyin.

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  • 2 Haftalık burç yorumları! 05-11 Mart 2018
    2 | 57

    Bu hafta Salı günü hayatın sizin karşınıza getireceği fırsatları sevecek, ortak parasal girişimlerinizde şanslar yakalayacaksınız. Aklınıza düşen, karşınıza gelebilir. Diğer yandan iş ve kariyer sorumluluklarınız hem özel hayatınızda, hem de parayla olan ilişkinizde bazı sorunlar yaratabilir, sevilmediğinizi, takdir edilmediğinizi düşünebilirsiniz.

  • 3 Haftalık burç yorumları! 05-11 Mart 2018
    3 | 57

    Cumartesi günü enerjinizi kariyer ve iş alanlarınıza kaydıracaksınız. Beraber çalıştığınız insanlarla mücadeleleriniz artacak ama bir çok işi disiplin ve sorumlulukla bu dönemde kolay halledeceksiniz.

  • 4 Haftalık burç yorumları! 05-11 Mart 2018
    4 | 57

    Yine bu Cumartesi günü oluşacak yeniay diğer burçların aksine başlangıçlar ve adımlarınız adına sizi desteklemeyecek sevgili Koçlar. Bilinçaltı çalışmaları, ruhsal konular, kötü alışkanlıklarınızdan kurtulmak için bu yeniayı kullanabilirsiniz.

     

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  • 5 Haftalık burç yorumları! 05-11 Mart 2018
    5 | 57

    BOĞA BURCU

    Dış ortamlarda yapacağınız işlerde herkes sizin tavrınızı ve gücünüzü konuşabilir. İnsanlara davranışlarınızla birşeyler anlatmak isteyebilirsiniz. Özel hayatınızdaki huzurunuzu sosyal ortamlarınızdaki insanlarla paylaşacaksınız.

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