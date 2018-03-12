Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 12-18 Mart haftası burç yorumunuz...
1
1|57
KOÇ BURCU
Önemli işlerinizde üstleneceğiniz önemli sorumluluklarla haftanızı başlatacaksınız. Pazartesi sabah saatlerinde kendinizi dengede hissedebilirsiniz. Üzerinizde garip bir tembellik olabilir. Etrafınızdaki her olayı farkederken yaşayacaklarınızı gözünüzde büyütmeyin.
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2
2|57
Bu hafta Salı günü hayatın sizin karşınıza getireceği fırsatları sevecek, ortak parasal girişimlerinizde şanslar yakalayacaksınız. Aklınıza düşen, karşınıza gelebilir. Diğer yandan iş ve kariyer sorumluluklarınız hem özel hayatınızda, hem de parayla olan ilişkinizde bazı sorunlar yaratabilir, sevilmediğinizi, takdir edilmediğinizi düşünebilirsiniz.
3
3|57
Cumartesi günü enerjinizi kariyer ve iş alanlarınıza kaydıracaksınız. Beraber çalıştığınız insanlarla mücadeleleriniz artacak ama bir çok işi disiplin ve sorumlulukla bu dönemde kolay halledeceksiniz.
4
4|57
Yine bu Cumartesi günü oluşacak yeniay diğer burçların aksine başlangıçlar ve adımlarınız adına sizi desteklemeyecek sevgili Koçlar. Bilinçaltı çalışmaları, ruhsal konular, kötü alışkanlıklarınızdan kurtulmak için bu yeniayı kullanabilirsiniz.
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5
5|57
BOĞA BURCU
Dış ortamlarda yapacağınız işlerde herkes sizin tavrınızı ve gücünüzü konuşabilir. İnsanlara davranışlarınızla birşeyler anlatmak isteyebilirsiniz. Özel hayatınızdaki huzurunuzu sosyal ortamlarınızdaki insanlarla paylaşacaksınız.
6
6|57
Bu hafta Salı günü sosyal çevre ilişkilerinizde önem verdiğiniz bir arkadaşınızla ortak bir işin temellerini atabilir ya da böyle bir teklifle karşılaşabilirsiniz. Özel hayatınızda da şanslı ve fırsatlı birgün olacak.
7
7|57
Diğer yandan dış çevrenizin, uzak çevrenizin sorumlulukları bazı olaylarla karşılaşmanıza ve kendinizi yalnız hissetmenize neden olabilir. Bazı ilişkilerinizde sıkıntılara açıksınız.
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8
8|57
Cumartesi günü, seyahat veya eğitim alanlarınıza enerjinizi kaydırmaya başlayacaksınız. Daha az tanıdığınız insanlarla olan mücadeleniz artabilir.
9
9|57
Seyahatler, yabancı ortaklı işler üzerine düşme, eğitim alanlarınızı tamamlama, hukuksal işlerinize enerjinizi yönlendirme gibi etkiler altında olacaksınız. Ticaret ve medyayla uğraşanlar uğraşılarını ortaya koyacaklar.
10
10|57
Yine bu Cumartesi oluşan Yeniay, ortamlarınızdaki değişiklikler için sizi destekleyecek. Yeni ortamlar, yeni ilişkiler, yeni işler anlamında önemli kararlarınızı devreye sokabilirsiniz. Birden fazla işle uğraşmak ve onların sonuçlarını almak önem kazanıyor.
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11
11|57
İKİZLER BURCU
Kontrol etme isteğiniz bu haftabaşı öne çıkabilir. Alacağınız haberlerle kendinizi duygusal olarak iyi hissedebilirsiniz. Arkadaşlarınızla yapılacak önemli konuşmalarda olaylara tek taraflı bakmamaya çalışmalısınız. Zenginlik farklı yaklaşımlarda bu hafta bunu unutmayın.
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12|57
Salı günü göz önünde bulunacağınız ortamlarda, iş hayatınızda güzel şanslara ve fırsatlara sahip olacaksınız. İşlerinizin karşılığını görebilirsiniz.
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13|57
Diğer yandan bazı arkadaş ilişkilerinizde sıkıntı ve sorunlara açık olabilirsiniz. Arkadaşlarınızla parasal konuları konuşmayın, desteklenmeyebilirsiniz. Ya da bazı önemli işlerinizde parasal olarak anlaşmazlıklar oluşabilir.
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14
14|57
Cumartesi günü itibarıyla banka, ödeme, kredi, faiz, vergi, prim, sigorta ve ortaklaşa giderleriniz alanında enerjinizi harcayacaksınız. Tehlikeli her tür aktiviteden uzak durmalı ve aciliyeti yoksa ameliyat olmaktan kaçınmalısınız.
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15|57
Yine bu Cumartesi oluşan yeniay, kariyerinizde başlatmak istediğiniz işler adına sizi destekliyor. İş ve kariyer hayatınızda, toplum önü işlerinizde önemli başlangıçlar için bu yeniay zamanı harekete geçebilirsiniz. Yalnız elinizi çabuk tutmalısınız zira 23 Mart’ta Merkür gerilemeye başlayacak.
16
16|57
YENGEÇ BURCU
Bu haftabaşı kişisel ilişkilerinizde önemli konu ve olaylar altında olabilirsiniz. Bu ortaklı atılacak adımlara da yansıyabilir. Farklı davranmak, değişik tepkiler vermek isteyeceksiniz. Büyük resmi görmeli ve şanslarınızı iyi değerlendirmelisiniz.
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17
17|57
Salı günü kendinizi geliştireceğiniz alanlarda hayat sizi destekleyecek. Önemli işlerinizde güzel fırsatlarla karşılaşabilir, aşk hayatınızda mutluluktan uçabilirsiniz.
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18|57
Diğer yandan bu hafta iş ilişkilerinize dikkat etmelisiniz. Özel hayatınızın sorumlulukları iş bağlantılarınızı, sosyal çevre ilişkilerinizi zorlayabilir.
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19|57
Cumartesi günü Mars oğlak burcuna geçiyor. Bu dönem vaktinizi ve enerjinizi karşı taraf için harcamayı tercih edeceksiniz. Kendi hayatınızı ilgilendirecek meseleler biraz geri planda kalacak. Sevdiğiniz insanla bu süreç içinde daha fazla meşgul olabilirsiniz, yine de anlaşmazlıklarda, sürtüşmelerden kaçının.
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20|57
Yine Cumartesi günü oluşan Yeniay gelecek planlarınızı devreye sokacağınız, başlangıçlarınızı yapacağınız bir yeniay yalnız elinizi çabuk tutmalısınız zira 23 Mart’ta Merkür gerilemeye başlıyor.
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21|57
ASLAN BURCU
Bu haftabaşı sağlığınızla ilgili konularda önemli değişimler yaşanabilir. Uzun zamandır uğraştığınız bir sorun çözümlenebilir veya yeni bir durum ortaya çıkabilir. Hareketlendiğiniz bu dönemde duygusal olarak anlık iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz.
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22|57
Salı günü ev ve aile hayatınızda, parasal işlerinizde güzel şanslar ve fırsatlar karşınıza gelebilir. Artan güzel enerjinizle durum ve olayları kolaylıkla toparlayacaksınız.
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23|57
Diğer yandan sağlığınız veya günlük işlerinizin düzeni bazı sektelere uğrayabilir, kendinizi, sağlığınızı önemseyin, iletişiminizi kuvvetli tutumaya çalışın.
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24|57
Cumartesi günü itibarıyla çalışma koşullarınız ve bu alanda mücadeleleriniz artacak, sağlığınızla ilgili alanlarda enerjinizi harcayacaksınız. Yeni oluşturacağınız bir sağlık programı, egzersizleri, enerjinizi olumlu harcamanıza neden olabilir.
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25|57
Yine Cumartesi günü oluşan yeniay, ortak parasal konularda alınacak önemli kararları karşınıza getirebilir. Bir para işiniz, kredi alma durumunuz, ortak yatırımlara yönelme gibi kararlarınız varsa bu yeniay ve sonrası harekete geçebilirsiniz.
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26|57
BAŞAK BURCU
Haftanız aşk hayatınızda veya varsa çocuğunuzla ilgili konularda harekete geçirici konular etrafında başlayabilir. Doğru ve etkili iletişimle, duygusal hayatınızı kuvvetli tutabilir, sevdiklerinizden güzel destekler alabilirsiniz.
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Bu hafta Salı günü, özel ilişkilerinizde kendinizi mutlu ve şanslı görebilirsiniz. Sevdiğiniz insanla iletişiminiz, seyahat planlarınız güzel çalışabilir. Diğer yandan ortak parasal işlerinizde bazı sıkıntı ve sorunlara açık olabilirsiniz. Diğer insanlarla olan bağlatılarınızda ve para işlerinizde kendinizi yalnız hissedebilirsiniz.
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Cumartesi günü itibarıyla hareketlenmeye başlayacaksınız. Aşk hayatınızda, çocuklarınızın koşulları ve bu alanda mücadeleleriniz ve uğraşılarınız artacak. Karşı cinsi çekici bulacak, enerjinizi daha fazla alana ve eğlenceye yaymak isteyeceksiniz.
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Yine bu Cumartesi oluşan Yeniay özel hayatınızda ve ikili ilişkilerinizde almak istediğiniz kararları harekete geçirebilir. Evlilik, ilişkiye adım atma, ilişkinize dair önemli kararlar vermek için bu yeniayı kullanabilirsiniz. Taşınma kararları oluşabilir.
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TERAZİ BURCU
Aile hayatınızda, evinizde duygusal dönüşümlerle, yaşanacak önemli olaylarla haftanız başlıyor. Sevdiğiniz insanı vereceğiniz anlık tepkilerle şaşırtmaya meyillisiniz. Bu hafta iş hayatınızda şanslı oluşumlar devrede olurken, en çok özel hayatınızda dikkatli olmalısınız.
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Bu hafta Salı günü, işlerinizde güzel sonuçlarla karşılaşacaksınız. Para kazançlarınızı arttıracağınız gibi, işlerinizin karşılığını etkili bir şekilde alabilirsiniz.
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Diğer yandan özel hayatınızda kendinizi mutsuz ve yorgun hissetmeniz mümkün. Sevdiğinizin sizi anlamadığını düşünebilir, ilişkinizde sıkıntılar varsa tansiyonlu durumların ortaya çıktığını görebilirsiniz.
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Cumartesi günü itibarıyla aile ilişkilerinizde, ev hayatınızda enerjinizi harcayacaksınız. Aile büyüklerinizle veya kendi yuvanızda sürtüşmelerden ve mücadelelerden kaçının. Evinizin güvenliğini ihmal etmemelisiniz.
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İş hayatınızda uygulamak istediğiniz kararlarınızı Yine Cumartesi günü oluşan Yeniay zamanı yapabilirsiniz. Sağlığınızı da ilgilendiren kararlarınız devreye girebilir. İş değiştirme, işe başvurma, günlük hayatınızdaki değişimleri uygulamak için bu yeniay göz kırpacak.
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AKREP BURCU
Haftanız yakın çevrenizde olup biten önemli olaylarla başlayabilir. Kısa vadeli işlerinizde güzel sonuçlar elde etmeye yatkınsınız. İş alanlarınızdaysa bazı ilişkilerinizi yeniden yapılandırmak bu haftanın önemli konularından.
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Bu hafta Salı günü kendinizi şanslı ve mutlu hissedebilirsiniz. Aşk hayatınızda güller açabilir, yine sanata, yaratıcılığa dayalı işlerinizde, eğitimde kendinizi gösterecek değişik şanslarla karşılaşacaksınız. Diğer yandan beraber iş yaptığınız insanlarla bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. İletişiminizi çok kısmayın ve güçlü tutmaya çalışın.
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Cumartesi günü mars oğlak burcuna geçiyor. Bu dönem iletişime dayalı işlerinizde, yakın çevre, akraba, kardeşlerinize dayalı konularda önemli uğraşılar ve mücadeleler içine girebilirsiniz. Yine satış, reklam, pazarlama, iletişim alanlarınız için çalışmalarınız hızlanabilir.
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Cumartesi günü oluşan yeniay, aşk, eğlence, çocuk adımlarınızdaki kararlarınızı uygulamak için sizi harekete geçirebilir. Aşk hayatınız, çocuğunuzun hayatındaki olaylar, sanatsal işlerinizdeki adımlar bu yeniayla birlikte öne geçebilir.
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YAY BURCU
Maddi konularda yapılması gereken işlerinizi öncelikle hallederek haftanız başlayacak. Hayatınızda sizi memnun eden birçok konu olabilir yalnız gelişen olaylar karşısında bu hafta soğukkanlılığınızı korumaya çalışın. Duygusal olarak iniş çıkışlarınız olabilir.
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Bu hafta Salı günü ev, aile hayatınızda, yuvanızla ilgili konularda kendinizi şanslı ve mutlu görecek, huzuru evinizde, sevdiklerinizin yanında bulacaksınız. Destekleriniz yüksek diğer yandan riskli işlerden de kaçınmalısınız. Eğlenceye, aşka veya keyfe dayalı harcamalarınızda bazı sıkıntılarınız oluşabilir.
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Cumartesi günü mars sizin para evinizde hareket etmeye başlayacak. Paraya dayalı işlerinizde, kazanımlarınızda, maddi alanlarda, mücadeleleriniz olabilir. Mars harcatmayı sevdiğinden harcamalarınızda artabilir.
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Yine bu Cumartesi balık burcunda oluşan yeniay ailevi konularda aldığınız kararları nihai olarak uygulamak adına sizi destekleyecek. Başladığınız işleri tamamına erdirmekte bu yeniayın konularından olabilir. Ev alım, satım işleriniz varsa elinizi çabuk tutun 23 Mart’ta merkür gerilemeye başlıyor.
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OĞLAK BURCU
Verdiğiniz kararlarda güçlü bir şekilde yolunuzda ilerleyeceksiniz ama inatçılığınız ve olayları tek taraflı görmeniz sizi zorlayabilir. Aile ilişkilerinizde bu hafta sıcakkanlı tavırlar geliştirmeli, sevdiğinize anlayışla yaklaşmalısınız.
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Bu hafta Salı günü iletişime dayalı işlerinizde, çevre koşullarınızdan alacağınız destekler yüzünüzü güldürecek. Gelecek planlarınızı ve işlerinizi devreye sokabilirsiniz.
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Girişimlerinizde destekleneceksiniz. Diğer yandan aile bağlantılarınız ve ilişkilerinizde zorlanmalar oluşabilir, hem aile büyükleri, hem de aşk hayatınızda sevdiklerinizle aranıza duvar örmeyin.
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Birkaç aydır üzerinizde hissettiğiniz yorgunluk ve enerji kaybı, yerini daha sağlam ve konsantrasyonu yüksek bir enerjiye bırakmaya başlıyor.
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Çünkü bu Cumartesi mars sizin burcunuza geçiyor sevgili Oğlaklar. Bir çok konuda etkili sonuçlar alacağınız, hızlanacağınız bir döneme giriş yapacaksınız.
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Yine bu Cumartesi günü oluşan yeniayı, satış, reklam, pazarlama, yayıncılık, ulaşım, teknoloji ve bilgisayar alanlarınızda yapacağınız yeni başlangıçları kullanabilirsiniz. Önemli girişimlerinizi bu tarihten sonra atabilirsiniz. Yine yakın çevrenizin hayatında da önemli açılımlar oluşabilir.
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KOVA BURCU
Haftanız ortak atılması gereken kararlarınızla sizi harekete geçirirken, dışarıdan gelecek olan şans ve fırsatlara karşı tepkisiz kalamayacaksınız. Herkes sizin yerinizde olmak istiyor, bu yüzden şikayet etmek yerine şükretmeye çalışmalısınız sevgili Kovalar.
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Bu hafta Salı günü kariyerinizde ve toplum önü duruşunuzda önemli bağlantılarınız devrede olacak. Karşınıza yeni seçenekler gelebilir.Güzel bir iş bağlantısı gerçekleştirebilirsiniz. Diğer yandan yakın çevre ilişkilerinizde, aile hayatınızda beklenmedik oluşumlar ilişkilerinizi zedeleyebilir.
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Cumartesi günü Mars oğlak burcuna geçiyor. Bu dönem hayatınızı ilgilendirecek işlerinizde, kişisel alanlarınızda mücadeleleriniz artabilir. Enerjiniz düşük olacağından, kemiklerinize, romatizmaya, dişlerinize ve cildinize dikkat edin.
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Bazı akraba veya aile üyeleriyle olan bağlantınızda sıkıntılar oluşabilir. Akraba veya kardeşlerinizin kariyer hayatındaki mücadelelere tanık olabilirsiniz. Anlık çıkışlarınızla yakın çevrenizdeki insanlara bu tarih ve sonrasında çektirebilirsiniz sevgili Kovalar.
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Cumartesi günü oluşacak yeniayda maddi konularda, yatırım alanlarınızdaki kararlarınız önem kazanacak. Ticaretle uğraşıyorsanız, parasal bir konuda önemli bir adım atılacaksa bu yeniay tam zamanı. Yalnız işlerinizi hızlandırın zira Merkür 23 Mart’ta gerilemeye başlıyor.
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BALIK BURCU
Bu dönem kendinizi iyi ve güçlü hissediyorsunuz ama yine de hayatınızda bazı belirsizlikleriniz olabilir. Hayatı kendinize ağırlaştırmayın, gelecek planlarınız için atacağınız adımlarda sabırsızlık etkisinden uzak durun. Bu hafta önemli haftalardan bir tanesi.
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Bu hafta Salı günü hem eğitimsel alanda, hem de geleceğe yönelik adımlarınızda güzel seçenekler ve şanslarla karşılaşabilirsiniz.
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Hayat sizi yukarılara taşıyabilir, önemli anlaşmalar altına girebilirsiniz. Diğer yandan sosyal çevre sorumluluklarınız bu aralar sizi en çok para yönünden vurabilir. Bağlantılarınızdaki sıkıntılar çevrenizi kısıtlayabilir. Bazı çevre ilişkilerinizde sıkıntılara açık olabilirsiniz.
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Cumartesi günü Mars Oğlak burcuna geçiyor. Hayatınızı ilgilendirecek işlerinizde, sosyal alanlarınızda mücadeleleriniz artabilir. Grupsal işlerde isteğiniz yüksek olacak, çevrenizin lideri haline gelebilirsiniz ama kontrolcü hareketlerinizle bazı arkadaşlarınızla sıkıntılar oluşabilir.
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