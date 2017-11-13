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Cumartesi öğlen saatlerinde bir yeniay oluşuyor. Bu yeniayla birlikte aşk hayatınızda ve çocuk konularında, yine yaratıcılık ve sanat alanlarınızda yeni başlangıç ve kararlarınızı uygulayabilirsiniz. Artık daha çok aşk hayatınız hakkında konuşacaksınız. Çocuğunuzla olan ilişkiniz bu süreçte sizi çok mutlu edecek. Pazar günü, şartları değiştirmek ve bazı konularda inatlaşmak için uygun bir gün olmayacak. Sevdiğiniz insanla girişeceğiniz güç çekişmeleri sizi zorlayabilir. Aile hayatınızda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Öfkenizi ve enerjinizi iyi kontrol etmelisiniz.