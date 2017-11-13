13 Kasım 2017 Pazartesi, 09:52:06 | Güncelleme: 09:52:06
HABERTURK.COM
Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 13-19 Kasım haftası burç yorumunuz...
1
1|60
Koç Burcu:
Bu haftabaşı ortak parasal işlerinizde güzel haberler alabilir, partnerinizin hayatındaki güzel gelişmelere sizde ortak olabilirsiniz sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Bu dönemde göreceğiniz rüyalar hayatınızda etkili olabilir. Öğleden sonra iş hayatınızda bazı alacağınız haberler moralinizi hemen aşağıya çekmesin.
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2
2|60
Salı günü, düşüncelerinizde, idealist oluşumlarda yanılma ihtimaliniz çok yüksek. Seyahat, eğitim, medya, hukuk, yabancılarla girişilecek işlerinizde şartları iki kere kontrol edin ve gerçekçilikten uzaklaşmadan adımlar atmaya çalışın.
3
3|60
Perşembe günü sizi anlayacak bir partnerle, çok mutlu olabilirsiniz. Gizemli ve gizli hareket etmek istediğiniz konularda hayat size yardımcı olabilir. Parasal konularda başkalarına yardım edeceksiniz. Cuma günü ortak atılacak adımlarda, fikirlerinizi etrafa yaymaktan, konuşmaktan mutluluk duyabilirsiniz.
4
4|60
Cumartesi günü oluşan Yeniayla birlikte parasal konulardaki uygulamalarınızı ve başlangıçlarınızı devreye sokabilirsiniz. Banka düzenlemeleri, vergi ödemeleri, sigorta veya prim konularında yeni uygulamalara girişmek, kredi almak adına uygun bir dönem olacak.
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5
5|60
Pazar günü, toplum içinde veya göz önünde olacağınız ortamlarda, fikir ayrılıkları ya da sevdiğiniz insanla çekişmeler gündeme gelebilir. Hızlı hareket etmek isteyen yapınızla karşı tarafı çok fazla zorlamamaya özen gösterin.
6
6|60
Boğa Burcu:
Bu haftabaşı, özel hayatınızda sevdiğiniz insanla mutluluğunuzu arttıracak aktiviteler içine girebilirsiniz sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Sevdiğinizden gelecek teklifler veya karşınıza gelecek özel projeler haftabaşınızı verimli kılabilir. Başkalarının parasal sorumluluklarına çok takılmayın.
7
7|60
Salı günü, sosyal ortamlarınızda arkadaşlarınızla borç alışverişine girmemeniz gerekiyor. Bu süreçte arkadaşlarınızla olan parasal konuşmalarınıza da dikkat etmeniz gerekebilir. Yakın çevrenizle ortak harekete edeceksiniz.
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8
8|60
Perşembe günü aile ortamlarınızda enerjiniz tam da istediğiniz gibi çalışacak. Vaktinizi evinizde harcasanız bile, özel hayatınızda romantik ve sevgidolu etkileşimler altındasınız. Eşiniz veya ortağınızın adına konuştuğunuz, yapılması gerekenlere el attığınız Bir Cuma günü sizi bekliyor. Parasal konularda rahat hareket edeceksiniz.
9
9|60
Cumartesi Akrep burcunda bir yeniay oluşuyor. Bu yeniay aşk hayatınızda size şansı ve mutluluğu vaadediyor. İkili ilişkilerinizde, ortaklı işlerinizde yeni kararlarınızı ve uygulamalarınızı bu yeniay gerçekleştirmeye çalışın. Yeni adımlar, projeler, teklifler ve başlangıçlar oluşabilir.
10
10|60
Pazar günü, seyahatte, dış ortamlarda tanımadığınız veya daha az samimi olduğunuz insanlarla fikir ayrılıkları veya sürtüşmeler gündeme gelebilir. Enerjinizi iyi kontrol etmeniz gerekebilir. Toplumla, kendi enerjinizin çatıştığını görebilirsiniz. Etrafınızdakilerle bağlantılarınız çok dikkat edin.
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11
11|60
İkizler Burcu:
Bu Pazartesi işinize olan aşkınız artacağı gibi günlük rutin düzeninizde de bir takım keyifler ortaya çıkabilir sevgili İkizler ve yükselen İkizler. Önemli bir iş teklifi sizi mutlu ederken, yemeye, içmeye olan meyiliniz yüksek olacak. Bir yandan da sağlığınızda güzel haberler devrede olabilir.
12
12|60
İş hayatınızda Salı günü duygularınız ve mantığınız arasında güzel köprüler kuracaksınız. Özel hayatınızda toplum önünde iletişimsel olarak kafanız karışık olabilir. Eşinizin ailesiyle bazı konuşmalarınız hoşunuza gitmeyebilir. Bu alanlarda ve ortaklaşa işlerinizde gerçekçi adımlar içinde olun.
13
13|60
Perşembe günü beraber çalıştığınız insanlara, geleceklerini düzenlemede yardımcı olabilirsiniz. Kariyer ve iş alanlarınızda insanların sizin için fedakarlıklarda bulunduğunu farkedebilirsiniz. Onlarla olan bağlantılarınız iyi akacak. Cuma günü aşk hayatınızda, yaratıcılığa dayalı işlerinizde fikirlerinizi, düşüncelerinizi ortaya koyabilirsiniz.
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14
14|60
Olaylar karşısında hızlı hareket edeceksiniz. Cumartesi günü Akrep burcunda bir yeniay oluşacak. Bu yeniay iş hizmet konularınızdaki her tür yeni başlangıç için sizi destekliyor. Yine ailenizden göreceğiniz destekle yapmanız gereken her tür iş için pire gibi olacak. Yeniliklerden mutluluk duyacaksınız.
15
15|60
Pazar günü, sevdiğiniz insana karşı gizli tutkularınız devreye girerse, bir takım sürtüşmeler yaşanabilir. Bir yandan da tehlikeli spor ve aktivitelerden uzak durun. Çocuğunuzla olan ilişkilerinize dikkat edin.
16
16|60
Yengeç Burcu:
Bu haftabaşı aşk hayatınızda oldukça keyifli, yoğun ve derin temaslar altındasınız sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler. Bir bebek haberi alabilirsiniz. İlişkilerinizdeki keyif, mutluluk sıkıntı yaşadığınız alanlardaki problemleri çabuk aşmanıza neden olabilir. Bu haftabaşı iş hayatınızdaki duygusal sorunlar kolay aşılacak.
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17
17|60
Salı günü yapacağınız iş görüşmelerinde dikkat etmeniz gerekebilir, herhangi bir anlaşmaya imza atmayın. Gözden kaçırdığınız bazı detaylar ileride başınıza sıkıntı ve sorunlar açabilir. Siz keyfinizi yerine getirecek insanların ve konuların peşinden gitmeye bakın.
18
18|60
Perşembe günü, özel ilişkilerinizde ve eğlence hayatınızda oldukça romantik ve keyifli etkiler altındasınız. Yine tanımadığınız insanlar için birşeyler yapmak isteyebilirsiniz. Devreye girecek olan bir seyahat çok güzel geçebilir.
19
19|60
Cuma günü aile hayatınız için yapılması gereken işlerinizde pire gibi olabilirsiniz. Önce düşüncelerinizi dile getirecek, sonra bunları eyleme dökmekten keyif alacaksınız. Ev hayatınızda birikmiş işlerinizi halledebilirsiniz.
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20
20|60
Cumartesi öğlen saatlerinde bir yeniay oluşuyor. Bu yeniayla birlikte aşk hayatınızda ve çocuk konularında, yine yaratıcılık ve sanat alanlarınızda yeni başlangıç ve kararlarınızı uygulayabilirsiniz. Artık daha çok aşk hayatınız hakkında konuşacaksınız. Çocuğunuzla olan ilişkiniz bu süreçte sizi çok mutlu edecek. Pazar günü, şartları değiştirmek ve bazı konularda inatlaşmak için uygun bir gün olmayacak. Sevdiğiniz insanla girişeceğiniz güç çekişmeleri sizi zorlayabilir. Aile hayatınızda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Öfkenizi ve enerjinizi iyi kontrol etmelisiniz.
21
21|60
Aslan Burcu:
Bu hafabaşı aile hayatınızda bereket, bolluk, güzel ilişkileriniz devreye giriyor sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Bir anlamda zorlandığınız konuları irdeleyerek güzel ilişki çözümlerine kavuşabilirsiniz. Bir ev fırsatı karşınıza gelebilir. Maddi konularda harcamalarınızı öğleden sonra kontrolde tutun.
22
22|60
Salı günü ortaklaşa parasal konularda, eğlence hayatınız, aşk hayatınız ya da çocuğunuzla ilgili olan harcamalarınızda birtakım yanılgılar, aldanmalar ve kandırılmalar söz konusu olabilir. Riskli işlerden ve yatırımlardan uzak durmalısınız.
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23
23|60
Perşembe günü aile hayatınızda barışı sağlayabilir, sevdiklerinizle mutluluğunuzu arttırabilirsiniz. Romantik etkileşimlerle sevdiğiniz insanın aklını başından alacaksınız. Cuma günü iletişime dayalı işlerinizde yaratıcılığınız göz doldurabilir. Yakın çevrenizle beraber yapacağınız planlarda hızlı, atik ve iş bitirici olabilirsiniz. Etrafınızdaki insanları düşünceleriniz ve eylemlerinizle etkileyeceksiniz.
24
24|60
Cumartesi günü Akrep burcunda bir yeniay oluşuyor. Yeniay ev ve aile alanlarınızda yeni başlangıçları ve kararları hayatınıza taşıyabilir. Bu yeniay oldukça keyifli enerjilerle dolu olacağı için ailenize para yardımında bulunabilir, onlardan para yardımı görebilirsiniz. Bu tarih sonrasında bir ev alımı gündeme gelebilir.
25
25|60
Pazar günü, iletişim halinde olacağınız iş arkadaşlarınızla ve yakın çevrenizdeki kişilerle aranızda oluşacak güç çekişmelerine ve öfkeli tavırlara dikkat etmeniz gerekebilir. Kolay tepkiler verebilir, enerjinizi başkaları üzerinde kontrolsüzce kullanabilirsiniz.
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26
26|60
Başak Burcu:
Bu haftabaşı karşınıza çıkacak olan iletişim fırsatları, yüzünüzü güzel bir şekilde güldürecek sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Reklam, satış, pazarlama, network alanlarında güzel teklifler alabilir, yakın çevrenizdeki insanların hayatında da güzel gelişmelere ve şanslara şahit olabilirsiniz.
27
27|60
Salı günü özel hayatınızda birtakım yanılgılar, hayal kırıklıklarına açık olabilirsiniz. Bir ev almayı ya da ev değiştirmeyi düşünüyorsanız, arada bir aracı varsa, yanıltıcı etkilere karşı dikkatli olun. Etrafınızdaki insanlar sizi hareketlendirebilir.
28
28|60
Perşembe günü yakın akrabalarınızla, çevrenizle yapacağınız ortaklaşa planlar devrede olurken, sevdiğiniz insanla romantik etkiler altında olacaksınız. Birbirinize karşı iletişiminizde sevgidolu olacaksınız. Cuma günü ev ve aile hayatınızda fikirlerinizi dile getirecek, parasal yatırımlarınızı ve birikimlerinizi ailenizle paylaşacaksınız. Bir gayrimenkul işinizde yapılması gerekenler hallolabilir.
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29
29|60
Cumartesi günü Akrep burcunda bir yeniay oluşuyor. Satış, reklam, pazarlama, teknoloji, bilişim sektörlerinde bir işiniz varsa bu yeniay sonrası iş planlarınızı ve kararlarınızı oluşturun ve uygulamaya geçin. Yazım işleriniz hızlanabilir. Yine yakın çevrenizle beraber yapacağınız işlerinizi de devreye sokabilirsiniz.
30
30|60
Pazar günü, aşk hayatınızda, sevdiğiniz kişiyle sahip olduklarınız konusunda yarışlara girmemeye ve onu kırmamaya özen gösterin. Sevdiklerinize karşı patlamaya hazır bir bomba gibi olabilirsiniz. Sakin olmaya çalışın ve enerjinizi pozitif alanlara yönlendirin.
31
31|60
Terazi Burcu:
Bu haftabaşı parasal konularda güzel kazançlar ve güzel teklifler devreye girmeye başlıyor sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. İlişkiler size doğru bir şekilde para kazandıracak ve bu ilişkilerinizi iyi bir şekilde kullanacaksınız. Güzel bir teklif karşınıza geldiğinde güne başlarken yaşadığınız isteksizlikler geride kalabilir.
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32
32|60
Salı günü yakın çevre ilişkilerinizde ve iletişimsel konularda görüşmeleriniz ve anlaşmalarınız varsa yapmamaya özen gösterin. Yanıltıcı etkiler altında olacaksınız. Kafanız dağınık olabilir. Günlük işlerinizi ve sağlığınızla ilgili konuları iyi organize edin.
33
33|60
Perşembe günü yanınızda çalıştığınız veya yanınızda çalıştırdığınız insanlara karşı maddi yönden anlayışlı ve fedakar olabilirsiniz. İş hayatınızda yardımsever tavırlarınız beklenmedik şekilde size para kazandırabilir.
34
34|60
Cuma günü eylemlerinizi yakın çevrenizdeki olaylarla göstereceksiniz sevgili Teraziler. İletişimsel işlerde harekete geçmek etkili ve kolay olabilir. Fikirleriniz ve yapacaklarınızla çevrenizi etkileyeceksiniz. Cumartesi günü Akrep burcunda bir Yeniay oluşacak. Bu yeniay para işlerinizdeki kararlarınız için harika bir yeniay, bir yandan da beklenmedik yerlerden göreceğiniz iyilik ve güzelliklerle parasal olarak gelirlerinizi arttıracağınız bir dönem içindesiniz. Tüm anlaşmalarınızı bu zamanda yapmaya çalışın.
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35
35|60
Pazar günü, ailevi ilişkilerinizde bazı zorlanmalar veya sürtüşmeler oluşabilir. Özellikle davranışlarınızı gözden geçirmeli, anlık sinirlerden kaçınmalı, tehlikeli durumlardan uzak durmalısınız. Ailenizde üzerinizde etkili olan biriyle yıldızınız barışmayabilir, enerjinizi kontrol edin.
36
36|60
Akrep Burcu:
Gezmek, dolaşmak, alışveriş yapmak, sosyalleşmek, bu haftabaşı sizi çok mutlu edecek sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. Özel ilişkilerinizin, parasal durumunuza olumlu yansıması söz konusu. Sıkıntı ve sorunlarınızı üzerinizden atacaksınız. Sosyal çevrenizdeki insanlar size yardımcı olabilirler.
37
37|60
Kendinizi göstereceğiniz alanlarda Salı günü iyi etkiler altındasınız. İyimserliğiniz üzerinizde. Parasal konularda yanıltıcı etkilere karşı dikkat edin. Ticaretle uğraşıyorsanız gözünüzü dört açın. Riskli adımlardan uzak durmalı, dalgınlıklara karşı hazırlıklı olmalısınız.
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38
38|60
Perşembe günü bir çok yerden fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Geleceğinize yönelik işlerinizde kendinizi iyi hissedeceksiniz. Bu sevgidolu yaklaşım aşk hayatınızda da yelkenleri çabuk suya indirmenize, romantik etkileşimler altında olmanıza neden olacak. Cuma günü geri plandan duracağınız işlerinizde parasal konularda etkili adımlar atılabilir. Yine de önemli bir iş veya anlaşma önünüze gelirse yarın sizin burcunuzda oluşacak yeniay sonrası karar vermeye özen gösterin.
39
39|60
Cumartesi günü öğleden sonra saat 14:42’de sizin burcunuzda Yeniay oluşuyor. Yeni işler, başlangıçlar önemli insanların size sunacağı fırsatlarla karşınıza gelecek. Bu yeniay sizi ve 1 yıllık kararlarınızı destekliyor olacak. Çevrenizdeki insanların yardımlarıyla birçok işin üstesinden gelecek ve özel tekliflerle karşılaşacaksınız. Bu yeniay dönemini, önünüzdeki 15 günlük süreci çok iyi değerlendirin.
40
40|60
Pazar günü yakın çevrenizdeki insanlarla beklenmedik güç çekişmeleri gündeme gelebilir. Enerjinizi kontrol etmekte zorlanabilir, bazı konuşmalara dürtüsel tepki verebilirsiniz. İçsel enerjiniz yüksek olacağından, sakarlıklara ve kazalara karşı dikkatli olmakta fayda var. Araba kullanırken dikkatli olun.
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41
41|60
Yay Burcu:
Bu haftabaşı geri planda durulacak işlerinizde güzel gelişmelerle ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Kendinizle olmak, insanlara yardım etmek manevi anlamda size çok iyi gelecek. Kendinizle ve ruhunuzla olan bağlantınızı kuvvetlendiriyorsunuz. İş konularında duyacaklarınıza gün içinde çok takılmayın.
42
42|60
Salı günü ev, aile ve yuvanızla ilgili konularda; emlak alım, satım, kiralama konuları gibi etkileriniz varsa bu tarihte harekete geçmemelisiniz. Yine ailenizle olan ifadelerinizde, konuşmalarınızda bir şeyleri gözden kaçırıyorsunuz. Kafa karışıklıklarınız, kararsızlıklarınız yoğun olabilir.
43
43|60
Perşembe günü çevrenizden çeşitli yardımlar görebilir, zorlandığınız konuları kendi lehinize çevirebilirsiniz. Aile hayatınızda kendinizi daha huzurlu ve rahat hissedeceksiniz, maneviyata yönelik konularda kendinizi mutlu görebilirsiniz. Aile hayatınız için yapacağınız yardımlar ruhunuzu besleyebilir. Cuma günü arkadaş ortamlarınızda bahsedeceğiniz fikirleriniz onay görebilir, insanları etkileyebilir ve işleriniz için etrafınızdaki herkesi harekete geçirebilirsiniz. Önemli bir aktivite veya organizasyon işi devrede olabilir.
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44
44|60
Cumartesi günü oluşan Yeniay kadersel alanınızda oluşuyor.Bu yeniayda diğer burçların aksine önemli kararlardan kaçının ama geri plandan yürütülen her tür işinizde şans sizden yana olacak. Bir yandan da geride durmak, olayları gözlemlemek çok işinize yarayabilir. Etrafta olmasanız bile şans ve fırsatlar sizden yana.
45
45|60
Bu pazar, sosyal ortamlarınızda ve arkadaş ilişkilerinizde parasal konuları kafanıza fazla takmamalısınız. Zira bu alanlarda parasal meseleler yüzünden öfke patlamaları ve ilişki bozulmaları karşınıza gelebilir. Ya da sahip olduklarınızı, ideallerinizi savunurken bazı zorlanmalar yaşayabilirsiniz.
46
46|60
Oğlak Burcu:
Bu haftabaşında sosyal çevrenizde ilişki içinde olduğunuz insanlardan çok güzel fırsatlar ve şanslar yakalayacaksınız sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Aşk hayatınızda şans rüzgarı sizin yönünüzden eserken, dostluklarınızın sizin için açacağı kapılar bu hafta etkili olabilir. Gelecek planlarınızı hızlandırıyorsunuz.
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47
47|60
Salı günü, yakın çevrenizle olan bağlantı ve ilişkilerinizde birtakım hayallere, yanılgılara açıksınız. Onlara yardım etmek isteyebilirsiniz ama bir yandan da gerçekçi düşünmemek, kararlarınızı net oluşturamama gibi etkilere karşı da dikkatli olmalısınız.
48
48|60
Perşembe günü, yakın çevrenizde sizden yardım bekleyen kişilere, dostlarınız ve sosyal çevrenizin kapılarını aralayabilirsiniz. Onlar için birşeyler yapmak hoşunuza gidecek. Kendi faydalandığınız konularda, çevrenizin de yararlanmasını sağlayabilirsiniz. Cuma günü iş hayatınızda aklınıza üşüşen fikirler sizi hareketlendirebilir. Düşündüklerinizi eyleme geçirmek kolay olabilir. Geri plandan yürüttüğünüz önemli işlerinizde duyacağınız bazı konuşmaları kendi lehinize çevireceksiniz.
49
49|60
Cumartesi günü Akrep burcunda bir yeniay oluşuyor. İşlerinizin karşılığını büyük mükafatlarla alabilir, yeni tanıştığınız insanlarla girişeceğiniz işlerden büyük başarılar elde edebilirsiniz. Kararlarınızı bu tarihten sonra es geçmeden muhakkak hayata geçirin.
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50
50|60
Pazar günü, toplum içinde ve kalabalık ortamlarda ego sürtüşmelerine dikkat edin. İnatçı ve ısrar eden yapınızla aile hayatınızda ve toplum içinde restleşmelere açıksınız. Fikir ayrılıkları karşısında hemen sinirlenmeyin, enerjinizi işlerinizi tamamlamak için kullanın.
51
51|60
Kova Burcu:
Bu Pazartesi göz önünde olacağınız yerlerde, kariyer ve iş alanlarınızda şansı, keyfi ve mutluluğu deneyimleyebilirsiniz sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Partnerinizin ailesiyle olan bağlantılarınız kuvvetleniyor, iş alanlarınızdan da gelecek güzel teklifler ayağınızı yerden kesebilir.
52
52|60
Salı günü gelecekte oluşacak bir iş için harekete geçerken parasal işlerinizde gerçekçi olmaya çalışın. Günlük iş ritminiz rahat akacak ve önemli işlerinizi kolay halledebileceksiniz yalnız düşünceleriniz ve fikirleriniz karmaşık olabilir. Parasal işlerinizi bugün yapmayın.
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53
53|60
Perşembe günü kendi fikirlerinizin peşinden gitmelisiniz. Düşüncelerinizi yeniden programlamak işinize yarayabilir. Kuracağınız güzel ilişkilerin karşılığını parasal olarak alacaksınız, etrafınıza yardım etme isteğiniz işlerinizde güzel sonuçları karşınıza getirecek.
54
54|60
Cuma günü sosyal çevrenizle yapacağınız konuşmalar, gelecek adımlarınızı hızlandırabilir. Seyahat planları devreye girerken, etrafınızdaki insanları yapacaklarınızla etkileyebilirsiniz. Cumartesi günü Akrep burcunda bir Yeniay oluşuyor. Bu Yeniay kariyerinizdeki çok güzel bir döneme işaret ediyor. Bu dönemde kariyerinizdeki her tür başlangıç ve kararlarınızı uygulamalısınız. Çünkü bir yandan Jüpiter’den alacağınız güzel enerjilerle parasal kazançlarınız size çok güzel yollar açacak ve kendinizi çok iyi hissedeceksiniz.
55
55|60
Pazar günü beklenmedik yerlerden alacağınız yoğun enerjiyle, seyahatlerde ve sizi daha az tanıyan insanların yanında olumsuzluklar ve sürtüşmeler yaşamaya müsait olacaksınız. Enerjinizi iyi kontrol etmeye çalışın ve olumsuzlukları üzerinize çekmeyin.
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56
56|60
Balık Burcu:
Bu haftabaşı dış ortamlardan, uzaklardan gelecek harika bir teklif ayağınızı yerden kesebilir sevgili Balık ve yükselen. Çok güzel bir iş teklifi, çok güzel bir oluşumla karşılaşacaksınız. Seyahat, medya, hukuki yurtdışı bağlantılı işler, eğitim konularında şansınız çok yüksek. Kariyer adımlarınız hızlanıyor.
57
57|60
Salı günü kariyerinizde bazı konuşmalar sizi yanlış yönlendirebilir ya da siz toplum önü işlerinizde kararsız davranabilirsiniz. Kafa karışıklıkları ve birtakım konuların net olmamasına dikkat edin. Aşk hayatınızda sevdiğiniz insanın üzerine düşecek ve planlar yapacaksınız.
58
58|60
Perşembe günü önemli işlerinizde yaratıcılığınız göz kamaştıracak. İş alanlarınızda bu aralar motivasyonunuzu para üzerinden sağlayabilirsiniz. Seyahat ve dış ortamlarda güzel sonuçlar alabilirsiniz. Cuma günü kariyerinizde atacağınız adımlar ortak parasal konularda size avantaj sağlayabilir. İşlerinizde doğru zamanda etkili bir şekilde hareket edecek, yapacağınız anlaşmalarla birikimlerinizi arttıracaksınız.
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59
59|60
Cumartesi günü Akrep burcunda bir yeniay oluşuyor. Yeniay seyahat, eğitim, ticaret, medya ve yabancılarla yapılacak işlerinizdeki başlangıçlarınızı uygulayabilirsiniz. Yeni adımlar ve kararlar, ortaklı işlerinizde sizi fazlasıyla destekleyecek. Yurtdışında yaşamak, başka bir ülkeye ya da yere taşınmak için de güzel etkilere sahip olacaksınız.
60
60|60
Pazar günü, sosyal ortamlarda, arkadaş ortamlarınızda veya davetlerde, güç çekişmeleri ve fikir ayrılıkları yaşanabilir. Yaptığınız bir işte sorunlar ortaya çıkabilir. Etrafınıza karşı acımasız olmamaya çalışın. Tehlikeli yerlerden ve kişilerden uzak durun, olayları alevlendirmeyin.
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