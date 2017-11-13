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13-19 Kasım 2017 haftalık burç yorumları

13 Kasım 2017 Pazartesi, 09:52:06 | Güncelleme: 09:52:06 HABERTURK.COM

Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 13-19 Kasım haftası burç yorumunuz...

  • 1 Haftalık burç yorumları - 13-19 Kasım 2017
    1 | 60

    Koç Burcu: 

    Bu haftabaşı ortak parasal işlerinizde güzel haberler alabilir, partnerinizin hayatındaki güzel gelişmelere sizde ortak olabilirsiniz sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Bu dönemde göreceğiniz rüyalar hayatınızda etkili olabilir. Öğleden sonra iş hayatınızda bazı alacağınız haberler moralinizi hemen aşağıya çekmesin.

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  • 2 Haftalık burç yorumları - 13-19 Kasım 2017
    2 | 60

    Salı günü, düşüncelerinizde, idealist oluşumlarda yanılma ihtimaliniz çok yüksek. Seyahat, eğitim, medya, hukuk, yabancılarla girişilecek işlerinizde şartları iki kere kontrol edin ve gerçekçilikten uzaklaşmadan adımlar atmaya çalışın.

  • 3 Haftalık burç yorumları - 13-19 Kasım 2017
    3 | 60

    Perşembe günü sizi anlayacak bir partnerle, çok mutlu olabilirsiniz. Gizemli ve gizli hareket etmek istediğiniz konularda hayat size yardımcı olabilir. Parasal konularda başkalarına yardım edeceksiniz. Cuma günü ortak atılacak adımlarda, fikirlerinizi etrafa yaymaktan, konuşmaktan mutluluk duyabilirsiniz.

  • 4 Haftalık burç yorumları - 13-19 Kasım 2017
    4 | 60

    Cumartesi günü oluşan Yeniayla birlikte parasal konulardaki uygulamalarınızı ve başlangıçlarınızı devreye sokabilirsiniz. Banka düzenlemeleri, vergi ödemeleri, sigorta veya prim konularında yeni uygulamalara girişmek, kredi almak adına uygun bir dönem olacak. 

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  • 5 Haftalık burç yorumları - 13-19 Kasım 2017
    5 | 60

    Pazar günü, toplum içinde veya göz önünde olacağınız ortamlarda, fikir ayrılıkları ya da sevdiğiniz insanla çekişmeler gündeme gelebilir. Hızlı hareket etmek isteyen yapınızla karşı tarafı çok fazla zorlamamaya özen gösterin.

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