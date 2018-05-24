Futbol yaşantısını yurtdışında sürdüren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, tatil için memleketi Bayburt'a geldi. Buradaki hemşehrileri tarafından da çok sevilen Çalhanoğlu, gerçekleştirdiği ziyaretlerin yanı sıra kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyenleri de geri çevirmiyor. Bayburt'u ve köyü Konursu´yu çok seven Çalhanoğlu'nun sabah amcası ve dedesinin evindeki ahırda hayvanlarla vakit geçirdiği, boş arazide silah atıp, mantar topladığı belirtildi.

PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFA GELEN BEĞENİ, BAYBURT'UN NÜFUSUNU GEÇTİ

Bu arada Çalhanoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı Bayburt'un girişinde bulunan nüfus ve rakım bilgilerinin yer aldığı tabelanın altında çekildiği fotoğraf, takipçileri tarafından da yoğun ilgi gördü. 1,7 milyon takipçisi bulunan Çalhanoğlu'nun bu paylaşımı 238 bin civarında beğeni alırken, 'Fotoğrafa gelen beğeni sayısı Bayburt'un 43 bin 700 olan nüfusunu geçti' yorumu yapıldı.

"BAYBURT'TA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

Bu arada Hakan Çalhanoğlu, memleketi Bayburt'ta olmaktan dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirdi. Bayburt'u özlediğini söyleyen Çalhanoğlu, "Memleketim Bayburt'ta olmaktan çok mutluyum. Burası baba ocağım. Köyümde vakit geçirip, iftar yapıp, iftardan sonra köylülerimle çay içmeyi çok özlemiştim. Sahurda, Bayburt ketesi ile kokoç çorbası içmenin zevki ise bam başka. Bayburt, ramazan kültürünün yaşatıldığı, saklı kültürünü koruyan sayılı illerimizden. Herkese iyi ramazanlar diliyorum" dedi.