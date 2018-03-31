Serie A'nın 30. haftasında lider Juventus, Gennaro Gattuso yönetiminde toparlanan ve milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Milan'ı ağırladı.

Torino temsilcisi maça hızlı başladı ve henüz 8. dakikada öne geçti. Miralem Pjanic'in asistini gole çeviren Dybala, skoru 1-0'a getirdi.

Milan bu gole yaklaşık 20 dakika sonra cevap verdi! Hakan Çalhanoğlu'nun asistini gole çeviren Leonardo Bonucci, hem eski takımına gol attı hem de skoru 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı.

Mücadelenin ikinci devresinin büyük çoğunluğu mücadele şeklinde geçerken Juventus son anlarda açılmasını bildi!

Siyah-beyazlılarda 79. dakikada Juan Cuadrado, Sami Khedira'nın pasında golle buluştu ve takımını öne geçirdi.

Karşılaşmanın son anlarında sahneye bu kez Khedira çıktı. İlk golü atan Dybala'nın asistinde rakip fileleri havalandıran Khedira, skoru 3-1'e getirdi.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Juventus maçı 3-1 kazanarak puanını 78'e yükseltti. Serie A'da uzun süre liderlikten uzak kalan Torino temsilcisi, son 17 lig maçında 15. galibiyetini elde ederek liderliğini sürdürdü. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 11'de başladığı mücadelede 80 dakika forma giyerken yerini Patrick Cutrone'ye bıraktı. Milan, haftayı 50 puanla kapattı.