Hakan Sabancı'nın eski sevgilileri pişti oldu

1 | 11

Hakan Sabancı eski sevgilileri Aslışah Alkoçlar ve Eliz Sakuçoğlu ile Bebek’te pişti oldu. HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre; Bir gece kulübünde arkadaşlarıyla buluşan işadamı, iki güzelin içerde olduğunu görünce eğlenceyi kısa kesip mekândan ayrıldı.