HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, koyu Beşiktaşlı olan Hakan Sabancı, takımının 3-1’lik Fenerbahçe galibiyetini, Bebek’teki bir mekânda arkadaşlarıyla kutladı.

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