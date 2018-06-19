Hakan Sabancı ve Merve Boluğur'dan ilk fotoğraf!

Eski eşi Murat Dalkılıç’ı unutmak için boşanma terapisi aldığı ortaya çıkan Merve Boluğur, sosyetenin gözde bekârı Hakan Sabancı ile unutma terapisine başladı. Görüntü vermemek için büyük çaba sarf eden Boluğur ve Sabancı, mekân çıkışı fotoğraflarının çekilmesine engel olamadı. Kendilerini almak için iskeleye yanaşan bota binen ikiliden Boluğur, uzun zaman sonra ilk kez neşeli haliyle dikkat çekti