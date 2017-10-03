Hakim ve savcı alımı için bekleyişini sürdüren adaylar, merakla alımların ne zaman yapılacağını araştırıyor. Konuyla ilgili olarak Adalet Bakanlığı bir açıklama yaptı ve hakim ve savcı alımı için bekleyen adaylara müjdeli haberi verdi. Peki hakim ve savcı alımı ne zaman? Başvurular nasıl yapılır? İşte detaylar...

HAKİM VE SAVCI ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Adalet Bakanlığı, 2017 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre Bakanlık tarafından yapılacak yazılı sınav ve mülakat ile 9-5 dereceli kadrolara bin 500 adli yargı hakim ve savcı adayı alınacağını açıkladı.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, 2017 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre Bakanlık tarafından yapılacak yazılı sınavı ve mülakat ile 9-5 dereceli kadrolara bin 500 adli yargı hakim ve savcı adayı alınacağı belirtildi.

HAKİM VE SAVCI ALIMI YAZILI SINAVI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, hakim ve savcı alımı için yapılacak olan yazılı sınavın ÖSYM tarafından 24 Aralık 2017 Pazar günü Ankara'da yapılacağı bildirildi.

Sınavın cevaplama süresinin 130 dakika olduğu ifade edilerek, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemlerinin tamamlanacağı uyarısında bulunuldu.

HAKİM VE SAVCI ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

1500 adli yargı hakim ve savcı adayının alınacağı alımlarda, başvurular internet üzerinden alınacak. 1 Kasım 2017 tarihinde başlayacak olan hakim ve savcı alımı başvuruları, 8 Kasım 2017 tarihinde sona erecek.

Başvurular ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya internet üzerinden alınacak. İnternet yerine başvuru merkezlerinden başvuru gerçekleştirecek olan adayların resmi iş gününde veya resmi iş saatlerinde ÖSYM başvuru merkezlerine gitmeleri gerekmektedir. Başvurular posta yoluyla alınmayacaktır.

Hakim ve savcı alımı başvurularında geç başvuru tarihi ise 20 Kasım 2017 olarak belirlendi.

BAŞVURU KOŞULLARI NELEDİR?

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre adaylığa atanacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Adli yargı hakim ve savcı adaylığı yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını (doğum tarihi 01.01.1982 ve daha sonra olanlar) doldurmamış olmak,

(02.08.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 43 üncü maddesi ile 22.06.2006 tarih ve 5525 sayılı, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanuna eklenen “ek 1 inci maddenin” son fıkrası uyarınca, Hukuk fakültesi mezunu olup, “4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa atıf yapan Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre aldıkları disiplin cezaları nedeniyle yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilip, anılan Kanunun geçici 40 ıncı, geçici 43 üncü, geçici 45 inci, geçici 46 ncı, geçici 48 inci, geçici 50 nci, geçici 56 ncı ve geçici 58 inci madde hükümlerinden yararlanmak suretiyle lisans öğrenimini söz konusu maddelerde öngörülen şartlar dâhilinde tamamlayanlar, yaş sınırlamasına bağlı kalınmaksızın sınava başvurabilirler.)

c) Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,

d) Kamu haklarından yasaklı olmamak,

e) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

f) Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,

g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,

h) Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak.

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Adalet Bakanlığı

Hakim ve Savcı alımı ne zaman?