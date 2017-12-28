Facebook, Instagram, Twitter ve daha birçok sosyal paylaşım sitesine üye olan binlerce hakim ve savcının paylaşımları mercek altına alındı.

Habertürk TV'den Yasemin Güneri'nin haberine göre, HSK, bu incelemenin sonucunda sosyal medya kullanımında faal olan hakim ve savcılar için önümüzdeki aylarda toplanacak. HSK, sosyal medya konusunda 'etik ilkeler' belirleyecek. Belirlenecek etik ilkeler sonrasında, hakim ve savcıların sosyal medya hesabı açıp açamayacağı, buralarda hangi konularda paylaşım veya beğenide bulunup bulunamayacağı belirlenecek.

SİYASİ YORUM RAHATSIZLIĞI



Özellikle siyasi yorum ve görüşlerin yazılması ve paylaşılmasından rahatsızlık duyan HSK, belirlenecek etik ilkelere uymayanlar hakkında da uyarı ve kınama gibi disiplin cezaları verebilecek.

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