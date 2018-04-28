Hakkari Valiliği, terör örgütünün faaliyetlerini deşifre edilmesi ve engellemesine ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

İHA'nın haberine göre Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 28 Nisan 2018 günü ilimiz Merkez Doğanca köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 1 adet zagros keskin nişancı tüfeği, 1 adet bixi makineli tüfeği, 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 9 adet RPG-7 roket başlığı, 1 adet RPG-7 roketi sevk fişeği, 680 adet bixi mühimmatı, 250 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 40 adet uçaksavar mühimmatı, 3 adet el bombası, 1 adet el bombası fünyesi, 1 adet zaman ayarlayıcı (EYP yapımında kullanılmaktadır.), 1 adet pil bloğu, 1 adet silah temizleme aparatı, 1 adet araç telsizi ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER